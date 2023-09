Top-Gold-Insider diskutieren bevorstehenden globalen monetären Reset

Diese Woche fand das jährliche Denver Gold Forum statt. Dort kamen die weltweit führenden Edelmetallexperten zusammen, um ihre Gedanken über die Zukunft der amerikanischen Gold- und Silberunternehmen auszutauschen.Für eine Podiumsdiskussion setzte sich Daniela Cambone mit Robert Friedland, dem Gründer und Co-Vorsitzenden von Ivanhoe Mines, Frank Giustra, dem Präsidenten und CEO der Fiore Group, und Pierre Lassonde, einem Veteranen der Bergbauindustrie, zusammen, um über den aktuellen Stand und die Zukunft der Edelmetallbranche zu sprechen.Das Gespräch umfasste die Analyse von Edelmetallunternehmen, den Goldkauf durch Zentralbanken, den bevorstehenden Aufstieg der digitalen Währungen der Zentralbanken, die langfristigen Auswirkungen der heutigen galoppierenden Inflation und die Rolle, die Gold spielen könnte, wenn das globale Währungssystem als Ergebnis der laufenden Währungskriege umgestaltet wird.Giustra ist der Meinung, dass das globale Währungssystem in Zukunft völlig umgestaltet werden könnte und dass Gold "eine Rolle spielen wird". Lassonde schließt sich dieser Meinung an und erklärt: "Wir haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit einer Alternativwährung zum Dollar." Außerdem warnt Giustra, dass die Einführung einer universellen Zentralbankwährung "einen Verlust an Freiheit" bedeute.Friedland prognostiziert, dass die Inflation in den nächsten fünf Jahren bei 4% bleiben und schließlich sogar noch weiter steigen wird, da die Ölpreise weiter steigen würden: "Die Fed ist in der Klemme, denn wenn sie die Zinsen weiter anhebt, wird sie die Wirtschaft abwürgen [...] Die Realzinsen werden steigen und das begünstigt Gold."© Redaktion GoldSeiten.de