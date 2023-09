Tavi Costa über die Gründe für den Aufwärtstrend bei den Rohstoffen

Mitte September sprach Tavi Costa auf dem Precious Metals Summit 2023 in Beaver Creek, Colorado, mit Michael McCrae von Kitco Mining über den Rohstoffmarkt, die Inflation sowie seine Meinung zur Zinspolitik der Federal Reserve.Costa ist Makro-Stratege bei Crescat Capital und ist ein Contrarian, wenn es um die Erwartung des Marktes an Zinssenkungen der Federal Reserve geht. "Ich glaube nicht, dass wir in einem Jahr vier bis fünf Zinssenkungen sehen werden. Ich glaube sogar, dass wir möglicherweise sogar einen leichten Anstieg der Zinssätze erleben werden, weil die Inflation wieder auflebt", erklärte er und verwies auf die höheren Rohstoffpreise, darunter Metalle, Öl und Holz.Costa sprach von vier "Säulen der Inflation", die es früher nicht gab: De-Globalisierung, Ungleichheit, chronisch unzureichende Investitionen in natürliche Ressourcen und rücksichtslose Steuerausgaben. "Solange man nicht in die Zeit des Krieges zurückgeht, ist das alles hochgradig inflationär. Es ist schwer zu glauben, dass wir in absehbarer Zeit wieder das [2 %-]Ziel der Fed erreichen werden."Die Probleme Chinas würden diee Nachfrage nach Rohstoffen laut Costa nicht schmälern, denn aus den G7-Ländern komme ebenfalls eine hohe Nachfrage: "Unabhängig davon, ob es sich um die USA, Kanada, Europa oder Australien handelt, beginnen all diese Länder mit dem Aufbau von Infrastrukturen, um die Zuverlässigkeit gegenüber Ländern wie China zu verringern. Ich denke, das ist ein riesiges Problem, über das wir nicht genug reden."© Redaktion GoldSeiten.de