Collective Metals: Ergebnisse der 1. Phase der Bodenuntersuchung auf Princeton Copper

VANCOUVER, 21. September 2023 - Collective Metals Inc. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FSE: TO1) (das "Unternehmen" oder "Collective") freut sich bekannt zu geben, dass es die Untersuchungsergebnisse für die Bodenproben erhalten hat, die im Rahmen der "Phase Eins" des zweistufigen Bodenerkundungsprogramms des Unternehmens (das "Programm"), das im Sommer 2023 auf dem Kupferprojekt Princeton (das "Projekt") durchgeführt wurde, gesammelt wurden. Das Programm wurde konzipiert, um geochemische Anomalien an der Oberfläche zu identifizieren, die mit einer Kupfermineralisierung in unmittelbarer Nähe zu bekannten historischen Kupfermineralvorkommen in Zusammenhang stehen. Die Untersuchungsergebnisse von Proben der ersten Phase, die im südlichen Teil des Projekts mit historischen Kupfervorkommen in einem strukturellen Korridor (dem "Trojan-Condor-Korridor") entnommen wurden, sind nachstehend aufgeführt (Abbildungen 1 bis 4).- Die Proben der ersten Phase wurden in einem nach Nordosten ausgerichteten Raster entnommen, das auf den Trojan-Condor-Korridor ausgerichtet war. 470 Bodenproben wurden hauptsächlich aus dem Ah-Bodenhorizont entnommen (Abbildungen 1 und 2).- Zwei Gebiete mit anomalen Kupfer-, Silber-, Gold- und Tellurwerten wurden anhand der Untersuchungsergebnisse der Proben aus Phase 1 identifiziert. Die mäßig hohen Kupferanomalien in diesen beiden Gebieten, die in den Abbildungen 3 und 4 als PA1 und PA2 bezeichnet werden, liegen zwischen 75 bis 186 bzw. 35 bis 115 ppm.- Entsprechende Anreicherungen von Elementen wie Silber, Gold & Tellur, und das Vorhandensein von Kupfermineralisierungen in den Trojan- und Nev-Vorkommen, die sich in unmittelbarer Nähe von PA1 & PA2 befinden, deuten darauf hin, dass die Anomalien wahrscheinlich mit einer porphyrartigen Kupfermineralisierung im Trojan-Condor-Korridor in Zusammenhang stehen (Abbildungen 3 & 4).- Das Feldexplorationsprogramm 2023 des Unternehmens schreitet gut voran; die Ergebnisse des regionalen Erkundungsprogramms der zweiten Phase der Bodenprobenahme werden in den kommenden Wochen erwartet.Christopher Huggins, Chief Executive Officer von Collective, sagte: Wir sind mit den Ergebnissen der Kupfer-Porphyr-artigen Anomalien in den beiden Gebieten innerhalb des Korridors Trojan - Condor sehr zufrieden. Wir freuen uns auf die Untersuchungsergebnisse der zusätzlichen zehn Raster, die in den noch nicht erprobten Gebieten des Projekts, die in diesem Sommer beprobt wurden, untersucht wurden. Dieses Bodenprogramm zeigt, dass wir in der Lage sind, über das Deckgebirge, das den größten Teil des Projekts bedeckt, hinauszublicken, und unterstreicht das Potenzial für Kupfer-Porphyr-Mineralisierungen und Entdeckungen auf dem Projekt."https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72039/21092023_DE_CollectiveMetals.001.jpegAbbildung 1 - Princeton-Projekt: Verteilung der Diorite und Lage der Bodenuntersuchungsraster 2023https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72039/21092023_DE_CollectiveMetals.002.jpegAbbildung 2 - Princeton-Projekt: Trojan - Condor Korridor Karte der Standorte für die in der ersten Phase entnommenen Probenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72039/21092023_DE_CollectiveMetals.003.jpegAbbildung 3 - Princeton-Projekt: Trojan - Condor Korridor mit Kupferergebnissenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72039/21092023_DE_CollectiveMetals.004.jpegAbbildung 4 - Princeton-Projekt: Trojan - Condor Korridor mit SilberergebnissenDas Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist über eine Straße leicht erreichbar und liegt unmittelbar westlich des Highway 3 südlich von Princeton, BC, in einem gut etablierten Bergbaurevier mit hervorragender Infrastruktur, lokalen Arbeitskräften und unterstützenden Dienstleistungen. Das Projekt beherbergt das Potenzial für die Identifizierung eines (oder mehrerer) alkalischen Kupfer-Gold-Porphyr-Vorkommen, die vom Alter und vom Lagerstättentyp her der Mine Copper Mountain ähneln. Das Projekt liegt auch etwa 10 km westlich der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain von Hudbay Minerals Inc., die eine nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserve von 702 Mt mit 0,24 % Kupfer1 beherbergt.Diese Pressemitteilung wurde von Rick Walker, P. Geo. geprüft und genehmigt, der als qualifizierte Person des Unternehmens für das Projekt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von NI 43-101 fungiert.Die veröffentlichten Informationen sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf dem Projekt.1 - Copper Mountain Mine Life of Mine Plan and 65Kt/D Expansion Study Update NI 43-101 Report, Richard Klue, VP Technical Services, CMMC; Patrick Redmond, VP Exploration and Geoscience, CMMC; Luis Alberto Chang, VP Mining, CMMC; Berge Simonian, Director of Metallurgy, CMMC; Amaru Humala, Director of Mechanical Engineering, CMMC Scott Weston, VP Business Development and Strategy, Ausenco; August 1, 2022. Collective Metals Inc. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FSE: TO1) ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration von Edelmetallen in Nordamerika spezialisiert hat. Das Vorzeigegrundstück des Unternehmens ist das Projekt Princeton, das im südlichen Zentrum von British Columbia, Kanada, etwa 10 km westlich der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain liegt. Das Projekt Princeton besteht aus 29 Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von etwa 28.560 ha (70.570 Acres) in einem gut dokumentierten und ergiebigen Kupfer-Gold-Porphyr-Gürtel und ist über eine Straße unmittelbar westlich des Highway 3 leicht erreichbar.Das unternehmenseigene Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich im Nordwesten von Ontario, wo zahlreiche Lithiumvorkommen abgegrenzt wurden, die bedeutende Reserven an Li2 O beherbergen. Das Landings Lake Lithium Projekt befindet sich 53 km östlich von Ear Falls, Ontario, und umfasst 3.146 Hektar. Das Projekt Whitemud mit mehreren identifizierten Pegmatitaufschlüssen grenzt an das Projekt Landings Lake und besteht aus 381 einzelligen Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von 7.775 Hektar. 