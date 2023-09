Pan Global Resources Inc. kündigt 1. ESG-Bericht an

VANCOUVER, 21. September 2023 - Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQX: PGZFF) freut sich, die Fertigstellung des ersten Nachhaltigkeitsberichts des Unternehmens von Digbee ESG™ ("Digbee"), einer führenden unabhängigen Bewertungsplattform für die Bergbauindustrie, bekannt zu geben."Der ESG-Bericht 2023 ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zu Spitzenleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales, gesellschaftliches Engagement, Gesundheit und Sicherheit sowie Unternehmensführung. Der Bericht unterstreicht unser Engagement für verantwortungsvolle Betriebspraktiken", sagte Tim Moody, Präsident und CEO."Unser erster Bericht zeigt das Engagement des Unternehmens für die Grundsätze der Nachhaltigkeit und hebt die positiven Auswirkungen in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, hervor. Wir haben uns das kontinuierliche Lernen auf die Fahnen geschrieben, während wir die nächsten Phasen der Erschließung des Escacena-Projekts angehen."Der ESG-Bericht bietet eine umfassende Bewertung der Leistung von Pan Global in Bezug auf eine breite Palette von ESG-Kriterien und, was besonders wichtig ist, bietet dem Unternehmen eine Plattform für weitere Verbesserungen in den kommenden Jahren im Rahmen des strengen und standardisierten Bewertungsprozesses durch das unabhängige Gremium qualifizierter Bergbau-ESG-Experten von Digbee.Jamie Strauss, Gründer und CEO von Digbee, äußert sich dazu wie folgt: "Als europäischer Entwickler kritischer Mineralien und als erstes spanisches Junior-Explorationsunternehmen, das der UN Global Compact Initiative beigetreten ist, weiß Pan Global, wie wichtig es ist, eine ESG-Reise zu planen, die sich nicht nur auf die Einhaltung von Vorschriften stützt, sondern auch die Vorteile bewährter Verfahren anerkennt. Es wird erwartet, dass Pan Global im Rahmen des Digbee-Prozesses Prioritäten für Verbesserungsmaßnahmen setzen wird, die in den kommenden 12 Monaten umgesetzt werden sollen."Umweltbewusstes Handeln: Pan Global ist sich der Bedeutung des Umweltschutzes bewusst und hat umfassende Maßnahmen zur Minimierung seiner Umweltauswirkungen ergriffen. Durch die Einhaltung strenger Umweltstandards will Pan Global die lokalen Ökosysteme schützen und die Beeinträchtigung durch Explorationsaktivitäten minimieren.Soziale Verantwortung: Das Wohlergehen der Gemeinden rund um das Escacena-Projekt ist für Pan Global von größter Bedeutung. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit lokalen Interessengruppen zusammen, bietet Beschäftigungsmöglichkeiten und unterstützt Initiativen zur Entwicklung der Gemeinde. Pan Global ist bestrebt, positive Beziehungen zu fördern und sicherzustellen, dass seine Aktivitäten der Region und Spanien dauerhaften Nutzen bringen.Exzellente Unternehmensführung: Transparenz und ethisches Verhalten sind Kernprinzipien bei Pan Global Der ESG-Bericht beschreibt die Führung des Unternehmens, einschließlich seiner Verpflichtung zur Einhaltung aller relevanten Gesetze und Vorschriften. Pan Global ist bestrebt, die höchsten Standards der Unternehmensführung einzuhalten, um Vertrauen bei Aktionären, Partnern und der Gesellschaft aufzubauen.Die Ankündigung der Aufnahme von Kupfer in das europäische Gesetz zu kritischen Rohstoffen zu Beginn dieses Jahres wird die strategische Bedeutung von Kupfer für den Übergang Europas zu einer umweltfreundlicheren, nachhaltigeren Wirtschaft anerkannt. Kupfer ist eine entscheidende Komponente für erneuerbare Energiesysteme, Elektrofahrzeuge und andere Technologien, die für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen unerlässlich sind.Der iberische Pyritgürtel ist nicht nur eine der wichtigsten Mineralregionen in Europa, sondern auch das bedeutendste vulkanogene Massivsulfid-Bergbaurevier für Kupfer und andere Metalle weltweit. Aus einer kürzlich von der Europäischen Kommission durchgeführten Studie geht hervor, dass die EU 48% ihres derzeitigen Kupferbedarfs importiert, wobei der Großteil davon aus der chilenischen Exploration und Förderung sowie aus chinesischen Verarbeitungsanlagen stammt.Als Kupferexplorationsunternehmen in Spanien steht das Engagement von Pan Global für eine verantwortungsvolle Exploration von Kupfer und anderen Metallen im Einklang mit den Bemühungen der EU, eine widerstandsfähige und nachhaltige Lieferkette für wichtige Rohstoffe sicherzustellen. Spanien ist auch der umweltfreundlichste Energieerzeuger und -verbraucher in Europa, und das Rückgrat dieser Energieversorgung sind Kupfer und Zinn, die in Sonnenkollektoren, Windturbinen und bei der Erzeugung, Speicherung und Lieferung von Strom verwendet werden.Pan Global lädt alle Interessensgruppen ein, unter https://www.panglobalresources.com/sustainability mehr über unser Engagement für Nachhaltigkeit zu erfahren. Das Unternehmen freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit seinen Partnern in seinem Streben nach einer nachhaltigeren und verantwortungsvolleren Bergbauindustrie.Das Escacena-Projekt umfasst ein großes, zusammenhängendes, 5.760 Hektar großes Landpaket, das zu 100% von Pan Global im Osten des iberischen Pyritgürtels kontrolliert wird. Escacena liegt in der Nähe der in Betrieb befindlichen Minen Las Cruces und Riotinto und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wobei sich Minera Los Frailes/Grupo Mexico in der abschließenden Genehmigungsphase befindet und der Bau voraussichtlich 2023 begonnen wird. Das Escacena-Projekt beherbergt die Kupfer-Zinn-Silber-Fundstätte La Romana und eine Reihe anderer aussichtsreicher Ziele, einschließlich Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep, Romana North, Romana West, Cañada Honda, Bravo, Barbacena, El Pozo und San Pablo. Das Unternehmen hat auch Arbeiten am Aguilas-Projekt durchgeführt, das etwa neun Untersuchungsgenehmigungen umfasst und sich über etwa 16.300 Hektar im Norden Andalusiens, Spanien, erstreckt. Pan Global zielt auf Zink, Blei, Silber und Kupfer ab und die ersten Bohrungen haben positive Ergebnisse geliefert. Pan Global Resources Inc. sucht aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen, da die Fundamentaldaten von Kupfer in Bezug auf Angebot und Nachfrage überzeugend sind und die Aussichten auf langfristig hohe Preise als entscheidendes Metall für die globale Elektrifizierung und Energiewende gegeben sind. Das Escacena-Projekt, das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, befindet sich im ertragreichen iberischen Pyritgürtel in Südspanien, wo Infrastruktur, bergbauliche und fachliche Kenntnisse sowie die Unterstützung von Kupfer als einem strategischem Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammengenommen ein erstklassiges Gebiet für Bergbauinvestitionen ausmachen. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb und dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben.Im Namen des VerwaltungsratsJason Mercier, Vizepräsident Investorenbeziehungen und Kommunikationjason@panglobalresources.com+1 778 372-7101www.panglobalresources.comZukunftsgerichtete Aussagen Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Resultate und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens auswirken können. Die Leser sollten die Risikoangaben in der Management Discussion and Analysis des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens lesen, die bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.