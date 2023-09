Palladium - Befreiungsschlag bahnt sich an

In den vergangenen Wochen gelang es der Käuferseite den mittelfristigen Abwärtstrend bei Palladium im Bereich der Unterstützung bei 1.192 USD abzubremsen und zuletzt auch eine übergeordnete Abwärtstrendlinie zu überschreiten. Seit Anfang September läuft eine Erholung, die in dieser Woche auch den Widerstand bei 1.268 USD überwindet und damit weiteres Potenzial auf der Oberseite generiert.Der Anstieg der letzten Tage eröffnet jetzt die Chance, den Seitwärtsmarkt seit Juli nach oben zu verlassen und den Widerstand bei 1.343 USD zu erreichen. An dieser Stelle wäre mit einer kurzen Korrektur zu rechnen, ehe sich Palladium auch in Richtung 1.383 USD aufmachen dürfte.Sollte der Wert dagegen an der Hürde bei 1.300 USD bzw. der nächsthöheren Barriere bei 1.343 USD scheitern, könnte ausgehend vom gestrigen Tief bei 1.218 USD ein weiterer Angriff starten. Darunter müsste man sich dagegen auf Abgaben bis 1.192 USD einstellen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)