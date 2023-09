Noch ein paar Tage, dann beginnt alles höher zu schießen

Ausgehend von der Fünf- bis Sieben-Tage-Regel für eine Blutbad-Phase befinden sich die Anleihen an Tag eins, wie es mir scheint, so dass sie wahrscheinlich noch vier bis sechs Tage vor sich haben. Das bedeutet, dass die Aktien noch vier bis sechs Tage brauchen, bevor sie wieder ansteigen. Gold könnte ein wenig früher als der Aktienmarkt ausbrechen, so dass es vielleicht nicht die vollen vier bis sechs Tage hat. Die Talsohle könnte ein oder zwei Tage vor den Aktien erreicht werden, aber seien Sie darauf vorbereitet, dass alles nach oben schießen wird, sobald wir die Blutbadphase bei den Anleihen beendet haben.© Gary SavageDieser Artikel wurde am 21. September 2023 auf gold-eagle.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.