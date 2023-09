Goldpreisprognose: 39./40. KW 2023

Goldpreis Prognose: Kurs mit verhaltenem Verlauf (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche

Anfang November 2022 hat der Goldpreis (23.09.23, 08:17 Uhr bei 1.944 US-Dollar) bei 1.618 $ das letzte 52-Wochen-Tief gesehen. Hier war der Abwärtstrend des Jahres 2022 beendet und der Kurs konnte wieder deutlich zulegen. Im Mai 2023 lag bei 2.085 $ das letzte 52-Wochen-Hoch nah an den Höchstmarken der Jahre 2020 und 2022. Hier ist jedoch der altbekannte Widerstand aus den letzten Anläufen über die 2.000 US-Dollar Marke zum Tragen gekommen und die Notierungen haben sich im Juni noch einmal an der 1.900er $ Marke gestützt. Die folgende Erholung hat sich Ende Juli an einem Zwischenhoch bei 2.010 $ erschöpft, woraufhin der Kurs im jüngsten Verlauf zwischen 1.910 $ und 1.980 $ pendelt.Auch die vergangene Woche ist ein gutes Beispiel für ein momentan ausgeglichenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage im Edelmetall Gold. Das Jahreshoch 2021 wirkt als Widerstand und der 200-Tage-Durchschnitt hat im Tief Unterstützung geleistet. Aus dem Kursverlauf (Hoch/Tief) der Vorwoche (graue Zone) ergeben sich zusätzliche Unterstützungs- und Widerstandsmarken.Die Schwächephase zum Ende der vergangenen Woche zeigt nahen Widerstand bei 1.950 $, wohingegen das Mai-Tief weiterhin eine Bastion der kurzfristigen Aufwärtstrendstruktur des Stundencharts ist. Damit liegt der Fokus für Montag auf diesen beiden Marken und dem entsprechenden Kursverhalten. Ein klarer Durchbruch dürfte den Richtungsentscheid für die folgenden Tage liefern.• Mögliche Tagesspanne: 1.935 $ bis 1.955 $• Nächste Widerstände: 1.962 $ = Jahreshoch 2021 | 1.968 $ = Vorwochenhoch | 1.975 $ = 78,6% Fibo-Level• Wichtige Unterstützungen: 1.936 $ = Mai-Tief | 1.933 $ = Vorwochentief• GD20 (Std): 1.945 $Abhängig von der Entwicklung zum Wochenstart dürften die US-Wirtschaftsdaten am Dienstag neue Impulse liefern. Unter der 1.950er $ Marke sind Ziele im Bereich von 1.920 $ aktiv, wobei der Kurs dort wieder nach oben drehen könnte.Darüber wäre ein weiterer Test des Bereichs um 1.975 $ zu erwarten. In beiden Fällen ist auf Anschlussdynamik zu achten, welche übergeordnet bis 1.880 $ beziehungsweise 2.020 $ anhalten könnte. (Starke Stunden- oder Tageskerzen mit Schlusskurs über den entsprechenden Marken)• Erwartete Tagesspanne: 1.920 $ bis 1.950 $ oder 1.945 $ bis 1.980 $Ergänzend zum Stundenchart baut sich im Tageschart eine stärkere Impulsbewegung auf. Die Serie fallender Hochs und höherer Tiefs dürfte in den letzten Wochen einiges an Liquidität gesammelt haben, wodurch Stop-Orders über und unter den entsprechenden Marken liegen. Mit Blick auf die Wirtschaftstermine sind in dieser Woche bereits entsprechende Stimuli zu erwarten.Bei einem Verlassen der mittlerweile zwischen 1.920 $ und 1.970 $ begrenzten Zone ist jedoch folgendes zu beachten: Entweder bildet sich ein substantieller Ausbruch, also starke Kerzen mit vollen Körpern, oder es findet ein Abfischen der Orders in einer kurzen Übertreibung mit anschließender Gegenbewegung und Ausbruch in die andere Richtung statt (Bullen- bzw. Bärenfalle). Hier würde sich das Trading in untergeordneten Zeiteinheiten anbieten, um die Qualität des Ausbruchs beurteilen zu können.• Mögliche Wochenspanne: 1.900 $ bis 1.960 $ oder 1.940 $ bis 1.990 $Je nach Entwicklung in der Vorwoche dürfte für die erste Oktoberwoche eine Anschlussbewegung mit Fortsetzung des initiierten Bewegungszweigs zu erwarten sein. Die entsprechenden Ziele finden sich an den letzten markanten Hoch- beziehungsweise Tiefpunkten.• Mögliche Wochenspanne: 1.880 $ bis 1.930 $ oder 1.970 $ bis 2.020 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)