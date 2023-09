Middelkoop: Großer Reset des globalen Finanzsystems

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Willem Middelkoop über geopolitische Entwicklungen und die Währungspläne der BRICS-Nationen.Der Gründer des Commodity Discovery Fund ist der Meinung, dass der US-Dollar im internationalen Handel auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird, unabhängig davon, was mit der potenziellen goldgedeckten Währung der BRICS-Staaten geschieht. Immerhin sei der Rest der Welt auf den Dollar angewiesen. "Die USA werden das westliche Bündnis am Leben erhalten, und sie werden weiterhin den Dollar verwenden. Achtzig Prozent des Welthandels werden immer noch in Dollar abgewickelt. Die BRICS sind dabei, die USA zu entthronen, aber das bedeutet nicht, dass die USA und der Dollar zusammenbrechen werden. Ich glaube, dass die BRICS an einem parallelen Handelssystem arbeiten," erklärt er in dem Interview.Middelkoop glaubt zudem, dass das Beharren der US-Notenbank auf Zinserhöhungen eher zu lang anhaltender Inflation führen wird: "Sie versuchen wirklich, die Wirtschaft zum Stillstand zu bringen, um die Inflation zu senken, und dann werden wir eine nächste Inflationswelle bekommen. Davor habe ich Angst."Er die Anleger vor der Möglichkeit, dass das globale Finanzsystem einen massiven Reset durchläuft, und weist darauf hin, dass die Schnelllebigkeit des heutigen, sich ständig verändernden Marktes ein Indikator dafür sei, dass dieser Wechsel bald stattfinden könnte: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten 12 bis 24 Monaten noch einige größere Bewegungen [und] große Veränderungen erleben werden. Alles geschieht immer schneller und schneller. Man kann fast nicht mehr Schritt halten mit all den Neuigkeiten."© Redaktion GoldSeiten.de