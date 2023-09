Gold hat ein Marketingproblem  Ronald-Peter Stöferle

Michael McCrae sprach für Kitco Mining während des Precious Metals Summit 2023 in Beaver Creek, Colorado, mit Ronald-Peter Stöferle über die Entwicklung der Goldpreise und die Aussichten für das gelbe Metall.Der Westen verliert die Kontrolle über den Goldpreis und die Käufe der Zentralbanken sind derzeit der wichtigste Preistreiber, erklärt der Fondsmanager und Researcher der Incrementum AG im Interview. "Im Jahr 2022 haben wir die größten Zentralbankkäufe in der Geschichte gesehen, und in der ersten Hälfte des Jahres 2023 haben wir, glaube ich, die höchste Anzahl von Käufen in den letzten 20 Jahren gesehen, also ist die Zentralbanknachfrage wirklich zu einem sehr wichtigen Treiber für den Goldmarkt geworden", so Stöferle. Er verweist auf Käufe aus China, Russland, arabischen Ländern, Singapur und ehemaligen Ostblockstaaten wie Polen und Ungarn.Gold erhalte in nicht-westlichen Ländern immer mehr an Bedeutung. In den letzten 20 Jahren haben die beiden größten Goldverbraucher der Welt, China und Indien, 35.000 Tonnen importiert. China ist zusätzlich der größte Goldproduzent.In Bezug auf die häufig kritisierte Performance der Goldpreise stellt Stöferle fest, dass sich der Preis bemerkenswert gut entwickelt habe und von etwa 1.650 $/oz vor einem Jahr auf derzeit ~ 1.900 $/oz gestiegen sei. Gold entwickelt sich in der Regel gut, wenn die Realzinsen negativ werden. Es sei also überraschend, dass sich Gold so gut halte, wenn man bedenke, dass die Realzinsen derzeit bei +2% liegen: "Das ist ein beeindruckendes Zeichen von Stärke, das mich sehr, sehr zuversichtlich stimmt."© Redaktion GoldSeiten.de