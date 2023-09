Platin unter der Lupe

In der März-Ausgabe des TMR veröffentlichten wir einen Artikel, in dem wir vor allem die Risiken für die Platinversorgung in Südafrika darstellten - dem Land, das für etwas mehr als 74% der weltweiten Platinproduktion im Jahr 2022 verantwortlich war.Ein halbes Jahr später bewegt sich der Platinpreis nach einem kurzen Ausflug in die Nähe von 1.150 $ wieder auf 1.000 $ zu.Um zu verstehen, ob Platin zu den aktuellen Preisen unterbewertet ist, müssen wir uns jedoch zunächst mit dem Kern des Versorgungsproblems befassen - der südafrikanischen Energiekrise, die seit März immer mehr außer Kontrolle geraten ist.Diese Krise ist das Ergebnis des Versäumnisses der Regierung, von ihren baufälligen, 40 bis 45 Jahre alten Kohlekraftwerken wegzukommen und wird durch die Unfähigkeit des staatlichen Stromversorgers Eskom bestimmt, Südafrika und seine Bergbaubranche kontinuierlich mit Strom zu versorgen.Der wachsende Ernst dieses Problems zeigt sich im Energieverfügbarkeitsfaktor (EAF) von Eskom - einer Kennzahl, die angibt, wie viel Prozent der maximalen Energie ein Kraftwerk in das Netz einspeisen kann, wenn es nicht gerade einen geplanten oder ungeplanten Ausfall hat.Normalerweise sollte ein ordnungsgemäß gewartetes Kraftwerk einen EAF zwischen 70% und 80% aufweisen. Der Eskom-Flottendurchschnitt ist jedoch langfristig von 72,8% im Jahr 2018 auf 58,1% im Jahr 2022 gesunken und wird bis Mai 2023 noch weiter auf 52% sinken.Da sich die nationale Stromversorgung in einer zunehmend prekären Lage befindet, ergreift Eskom Maßnahmen, um das Netz im Gleichgewicht zu halten, was zu einem zerstörerischen Prozeß führt, der als Lastabwurf bekannt ist - ein Phänomen, das durch unterschiedliche Extreme von zeitweiligen Stromausfällen gekennzeichnet ist.In Stufe 1 des Lastabwurfs muß eine Energielücke von 1.000 MW geschlossen werden - das entspricht der Abschaltung von Energie von Höhe von etwa 1 Million Wasserkochern -, während in Stufe 8 eine Energielücke von 8.000 MW entsteht, was bedeutet, daß die Stromversorgung in Südafrika nur noch den halben Tag lang möglich ist.Bei einer Bevölkerung von 60 Millionen Menschen ist Stufe 1 weitgehend unbedeutend, die Auswirkungen werden jedoch um Stufe 4 herum bedeutsamer, wo die Bergwerke 20% ihres Stroms kompensieren und in Stufe 5, wo die Bergwerke ihre Produktion vollständig einstellen müssen. Impala Platinum beispielsweise - das Stufe 5 als nationale Krise definiert - ist gezwungen, den Betrieb in seinen Minen, Schmelzereien und Raffinerien in Rustenburg sowie in seinem Bergbaubetrieb in Marula bei Stufe 5 einzustellen und den Strom nur noch für die Evakuierung der Untertagearbeiter und die Aufrechterhaltung der Sicherheitsbedingungen zu nutzen.Nicht nur Impala Platinum hat die Hauptlast zu tragen. Nach Angaben des Minerals Council of South Africa verbraucht der südafrikanische Bergbausektor etwa 14% des Eskom-Stroms und sogar 30%, wenn man die Schmelzwerke und Raffinerien mit einbezieht.In Anbetracht der Tatsache, daß Südafrika im Jahr 2023 bisher im Durchschnitt Lastabwürfe der Stufe 4 erlebt hat, ist es nicht verwunderlich, daß der erfahrene PGM-Analyst Dr. David Davis für 2023 einen geschätzten Verlust des weltweiten Minenangebots von etwa 11,5 bis 18,5% der gesamten weltweiten Platinproduktion prognostiziert, der mit einer sinkenden Qualität einhergeht.Seiner Ansicht nach ist das Angebot der Platinminen im Mai in einen "IRREVERSIBELEN SPIN" geraten, was ihn zu der Schlußfolgerung veranlaßt: "Wir werden keinen großen Anstieg der Platin (-produktion) erleben, vielmehr wird es in den nächsten 5-10 Jahren einen Rückgang geben".Leider ist auch kein anderes Land in der Lage, die Unfähigkeit Südafrikas bei der Platinförderung zu erklären...Das kriegsgebeutelte Rußland hat einen Anteil von 10,6% am weltweiten Platinangebot, Simbabwe rühmt sich eines Anteils von 7,9% und ist nicht gerade ein fruchtbarer Boden für die Platinproduktion - laut dem Investitionsattraktivitätsindex des Fraser-Instituts ist es das unattraktivste Bergbauland der Welt -, während die USA und Kanada mit einem gemeinsamen Anteil von 5% die Top 5 gerade so abrunden.Da die Angebotssituation also ziemlich eindeutig ist, stellt sich für den Platinpreis die Frage, inwieweit dieses schwache Angebot von der Nachfrage genutzt werden kann.Dem World Platinum Investment Council (WPIC) zufolge lautet die Antwort auf diese Frage "in hohem Maße", da er bis 2027 anhaltende Defizite prognostiziert, einschließlich eines Defizits von 983.000 oz Platin im Jahr 2023 - das größte Defizit seit mindestens 2014, nachdem im letzten Jahr ein Überschuß von 854.000 oz verzeichnet wurde.Die Prognosen des WPIC sind zwar nicht gerade der heilige Gral für unparteiische Forschung, aber die kurzfristige Nachfragedynamik, insbesondere im Hinblick auf Katalysatoren auf Platinbasis, deutet darauf hin, daß es Anhaltspunkte gibt, die ihre Annahmen stützen.So stiegen beispielsweise die Verkäufe von mittelschweren Lastkraftwagen in den USA im Juli im vierten Quartal in Folge um 10,9% gegenüber dem Vorjahr, wie Matt Watson feststellte, aber nicht nur hier erlebt Platin eine kurzfristige Wiederbelebung...