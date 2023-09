Gold-Anlagepotenzial trotz der restriktiven Haltung der Fed gut  Milling-Stanley

Obwohl der Goldmarkt unter einem Mangel an Dynamik leide, sei das Anlagepotenzial des Edelmetalls nach wie vor gesund und verfüge über großes Wachstumspotenzial, erklärte George Milling-Stanley kürzlich in einem Interview mit Kitco News . Der Schlüssel zu einer wachsenden Investitionsnachfrage könnte in der weiteren Aufklärung über die Vorteile des Goldbesitzes als Teil eines diversifizierten Portfolios liegen, glaubt der Chef-Goldstratege von State Street Global Advisors.Der Marktexperte sieht trotz des fehlenden Momentums die Fähigkeit des Goldpreises, die solide Unterstützung oberhalb der 1.900 $-Marke zu halten, als starkes Signal dafür, dass der Markt für einen neuen Aufwärtstrend bereit ist, sobald die Dynamik wieder zunimmt.Milling-Stanley rechne mit einer steigenden Nachfrage nach Gold, sobald die Anleger den Wert erkennen, den es für ein Portfolio schafft. Immerhin habe der Markt trotz der glanzlosen Performance von Gold im bisherigen Jahresverlauf eine solide Basis gebildet, die mehr als 200 $ über den Tiefstständen des letzten Jahres liegt.Obwohl allgemein davon ausgegangen wird, dass die Zinssätze länger höher bleiben werden, sieht Milling-Stanley darin keine signifikante Bedrohung für eine Goldrally. Gold könne gegenüber dem US-Dollar immer noch überdurchschnittlich abschneiden, wenn die Aktienmärkte zu schwächeln beginnen, weil die Haltung der Federal Reserve ihren Tribut an die Wirtschaftstätigkeit fordert. "Ich rechne nicht mit einer Rezession, aber die Anleger sollten sich auf eine Phase langsameren Wachstums einstellen, und Gold kann in diesem Umfeld eine gewisse Diversifizierung bieten", erklärt der Experte.© Redaktion GoldSeiten.de