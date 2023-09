Palladium muss sich JETZT behaupten

Quelle Chart: stock3

Das Industrie-, Edel-, und Weißmetall Palladium konnte während des Sommerverlaufs den Abwärtstrend stoppen. Allerdings reichte die bisherige Energie nicht aus, einen Aufwärtstrend zu etablieren. Vielmehr tendiert der Preis seither seitwärts in einer engen Range. Deren Verlassen sollte weitere Impulse generieren können, sodass eine Verteidigung des gegenwärtigen Levels immens wichtig für die Bullen ist.Ein Anstieg über das Level von 1.300 USD hinaus könnte dabei treibend wirken, sodass 1.400 USD und ggf. 1.565 USD wieder auf die Agenda rücken könnten.Ein neuerliches Abtauchen unter 1.232 USD dürfte hingegen den Bären in die Karten spielen. Speziell unter 1.212 USD wäre mit einem weiteren Rückschlag bis mindestens 1.129 USD zu kalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.