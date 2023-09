Rezessionswarnung: UK-Arbeitgeber bauen so schnell Personal ab wie seit 2009 nicht mehr

Eine neue Umfrage zeigt, dass sich die britischen Unternehmen auf eine Rezession gefasst machen, da die Beschäftigung so schnell wie seit der Finanzkrise nicht mehr zurückgegangen ist, wie Yahoo Finance berichtet. Laut dem jüngsten Einkaufsmanagerindex (PMI) ist die Zahl der Arbeitsplätze in diesem Monat stark zurückgegangen, da die Unternehmen mit höheren Kreditkosten und einer schwächeren Nachfrage zu kämpfen haben. Die einflussreiche, von der Ratingagentur S&P Global durchgeführte Umfrage unter Unternehmen ergab, dass die Beschäftigung im Dienstleistungssektor zum ersten Mal seit der Pandemie zurückging.Chris Williamson, leitender Wirtschaftswissenschaftler bei S&P Global, sagte, die Umfrage zeige den "stärksten Rückgang der Beschäftigung seit 2009", abgesehen von der Pandemie. Sie zeige auch, dass eine "Rezession im Vereinigten Königreich immer wahrscheinlicher wird". "Der steile Rückgang der Produktion, der durch die Flash-PMI-Daten signalisiert wird, steht im Einklang mit einem vierteljährlichen Rückgang des BIP um mehr als 0,4 Prozentpunkte, wobei ein breit angelegter Abschwung an Dynamik gewinnt, der wenig Hoffnung auf eine baldige Verbesserung macht", sagte er."Der Abschwung im September ist der stärkste seit dem Höhepunkt der globalen Finanzkrise Anfang 2009, wenn man von den Monaten der Pandemielockdowns absieht, was die Schwere der sich verschlechternden Situation im Vereinigten Königreich unterstreicht." Die PMI-Daten kommen, nachdem die jüngsten BIP-Zahlen gezeigt haben, dass die Wirtschaft im Juli um 0,5% geschrumpft ist. Es wurde jedoch auch festgestellt, dass die Inflation offenbar nachlässt. Die Kosten der Unternehmen und die Preise, die sie ihren Kunden in Rechnung stellen, stiegen dem PMI zufolge so langsam wie seit Anfang 2021 nicht mehr.© Redaktion GoldSeiten.de