Bewertung der Chancen im Gold- und Junior-Bergbausektor

Letzte Woche war ich im schönen Colorado Springs auf dem 35. jährlichen Denver Gold Forum, wo die Stimmung in Sachen Gold vorsichtig optimistisch war. Viele der Redner und Teilnehmer äußerten sich optimistisch über das physische Metall und verwiesen auf die Widerstandsfähigkeit von Gold angesichts eines sehr starken US-Dollar und der seit Jahren hohen Renditen. Wenn die US-Notenbank beginnt, die Zinsen zu senken und der Wert des Dollar im Vergleich zu anderen Währungen abkühlt, wird meiner Meinung nach die Zeit des Goldes in Dollar gekommen sein, so wie es derzeit in vielen Ländern wie Argentinien, Japan, China, Südafrika und anderen der Fall ist.Investitionen in Gold und Goldbergbauaktien sind eine ganz andere Sache. Die bekannten Gesamtbestände in physischen börsengehandelten Goldfonds belaufen sich derzeit auf knapp 89 Millionen Unzen, gegenüber rund 106 Millionen Unzen im April 2023, wie aus Bloomberg-Daten hervorgeht. Der Appetit der Anleger auf Junior-Goldunternehmen - die, wenn überhaupt, weniger als 1 Million Unzen im Jahr produzieren - war ebenfalls gedämpft, obwohl Small-Cap-Explorer und -Produzenten eine größere operative Hebelwirkung und ein höheres Gewinnpotenzial bei steigenden Goldpreisen haben.Im nachstehenden Chart sehen Sie, dass der MVIS Junior Gold Miners Index in Zeiten steigender Goldpreise die älteren Werte übertraf - manchmal sogar deutlich -, obwohl die Junioren auch niedrigere Tiefststände hatten, als das gelbe Metall unter Druck stand.Sollten die Aktien von Junior-Bergbauunternehmen das Jahr 2023 im Minus beenden, wäre dies das dritte Jahr in Folge mit schwachen Renditen und die längste Verlustserie seit dem Goldbärenmarkt, der von 2011 bis 2015 andauerte. Es ist wichtig zu wissen, dass der Junior-Goldmarkt risikoreich und lukrativ ist. Im 20-Jahres-Zeitraum haben die "Junior"-Werte im Durchschnitt etwa 9% im Jahr erzielt, während die "Senior"-Werte nur 4,1% erzielten.Viele Redner auf der Konferenz konzentrierten sich speziell auf kanadische Junior-Unternehmen, doch auch auf anderen Märkten gibt es Herausforderungen. Die Johannesburger Börse (JSE), die traditionell im Bergbau verwurzelt ist, verliert zunehmend Junior-Bergbau- und Explorationsunternehmen. Von den 39 an der JSE notierten Bergbauunternehmen waren nur sechs echte Edelmetallexplorations- oder -erschließungsunternehmen, was in krassem Gegensatz zu den über 2.000 Notierungen an kanadischen Börsen steht.Da die US-Notenbank möglicherweise kurz vor dem Ende ihres Zinserhöhungszyklus steht und der Dollar auf eine Korrektur zusteuert, könnte jetzt ein günstiger Zeitpunkt sein, um in Erwartung höherer Goldpreise eine Allokation in junge Goldexplorer und -produzenten in Erwägung zu ziehen. Aber wie soll man das anstellen?Schauen Sie in die Zukunft, bevor Sie sich beteiligen: Der Lebenszyklus einer MineInvestitionen in junge Bergbauunternehmen erfordern ein tiefes Verständnis des Lebenszyklus einer Mine. Zu diesem Zweck wenden wir uns der Lassonde-Kurve zu. Die Lassonde-Kurve, benannt nach meinem langjährigen Freund und Mentor Pierre Lassonde, dem Mitbegründer von Franco-Nevada , veranschaulicht sieben verschiedene Phasen von der frühen Exploration bis zur Erschöpfung, die jeweils einzigartige Risiken und Chancen bieten.In der ersten Phase, der "Konzeptphase", setzen Geologen geochemische Verfahren und Probenahmeverfahren ein, um potenzielle Goldvorkommen ausfindig zu machen, und analysieren Bohrkerne auf ihren Mineralgehalt, der, wenn er in ausreichender Menge gefunden wird, auf ein lebensfähiges Mineralvorkommen hindeuten könnte. In der zweiten Phase, der "Entdeckung", werden frühe Spekulationen belohnt, die das Potenzial für einen Abbau auf der Grundlage eines signifikanten Goldvorkommens aufzeigen.