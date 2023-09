Aktuelle Probleme bei Anleihen versprechen zukünftigen Kummer für Aktien

Es ist drei Wochen her, dass ich mich das letzte Mal zum nachstehenden Chart des Dow Jones BEV geäußert habe, und es hat sich nicht viel geändert. Jetzt, Ende September, wo sich das Jahr 2023 seinem Ende nähert, ist das vielleicht die Geschichte des Aktienmarktes. Seit März hat sich der Dow Jones geweigert, unter seine BEV-Linie von -10% zu fallen und dort zu bleiben, und er ist auch nicht in der Lage, auf seine BEV-Null-Linie zu steigen und ein neues Allzeithoch zu erreichen.Was ist mit dem Aktienmarkt los? Er wartet darauf, dass etwas passiert. Ob diese Sache gut oder schlecht ist, müssen wir alle mit der Börse abwarten. Meine persönliche Vermutung ist, dass, worauf auch immer alle warten, es etwas wirklich Schlimmes sein wird. Diese Meinung stützt sich auf die Entwicklung an den Anleihemärkten, auf die ich später in diesem Artikel näher eingehen werde.Aber wie beim nachstehenden Chart des Dow Jones BEV habe ich das Gefühl, dass der Dow Jones, sollte er entscheidend unter seine BEV-10%-Linie fallen, dann auch unter seine Tiefststände vom letzten Herbst, die BEV-20%-Linie, fallen wird. Aber könnte der Dow Jones ein neues Allzeithoch erreichen, mit einem Schlusskurs an seiner BEV-Null-Linie? Wäre das nicht schön? Aber in einer Welt, in der die Anleiherenditen weiter steigen, verbringe ich nicht viel Zeit damit, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen.Als nächstes sehen Sie den Dow Jones in Tagesbalken. Ende Juli und Anfang August versuchte der Dow Jones, die Marke von 36.000 Punkten zu durchbrechen, aber die müden Bullen, die ziellos an der Wall Street umherirrten, konnten das nicht schaffen. Zum Wochenschluss schloss der Dow Jones zum ersten Mal seit Anfang Juli unter 34.000 Punkten.Wenn Sie optimistisch sind, sollten Sie vielleicht Ihre Erwartungen an den Aktienmarkt für die nächsten Monate und das kommende Jahr zurückschrauben. Oder noch besser: Steigen Sie aus und bleiben Sie so lange draußen, bis der Markt wieder einen festen Trend für seine künftige Entwicklung erkennen lässt. Ob dieser Trend im Dow Jones einer ist, bei dem er zum Mond aufsteigt oder auf Tiefststände abstürzt, ist heute nicht vorstellbar.In der Geschichte des Aktienmarktes gab es viele Zeiten, in denen das Beste, was ein Anleger tun konnte, darin bestand, auszusteigen und für eine beträchtliche Zeit draußen zu bleiben. Wäre jemand im Januar 1929 aus dem Markt ausgestiegen und erst im Januar 1939 wieder eingestiegen, hätte die Welt ihn im Januar 1949 für ein Marktgenie gehalten. Ich denke, dass dies wieder einer der Momente ist, in denen es am besten ist, auf der Galerie der Marktteilnehmer zu sitzen und einfach nur zu beobachten, was unten passiert.Die 52-Wochen-Hoch-52-Wochen-Tief-Netze an der NYSE sind schon seit langem schwach; eigentlich seit dem Sommer 2022. Es ist einfach eine Tatsache, dass die 52-Wochen-Tiefs die NYSE während des letzten Jahres auf täglicher Basis an zu vielen Tagen dominiert haben, und das ist etwas, das in Bullenmärkten an der NYSE nicht vorkommt.Beachten Sie, dass am Donnerstag und Freitag letzter Woche die 52Wk H-L Nets unter -100 fielen. Kein Grund zur Panik. Aber auch kein Grund zum Kaufen. Betrachtet man die BEV-Werte der wichtigsten Marktindices (siehe unten), so schloss der NASDAQ-Versicherungsindex in einer Scoring-Position (BEVs von -0,01% bis -4,99%), und das hat er im Jahr 2023 schon oft getan. Aber der letzte BEV-Nullpunkt war am 6. Februar dieses Jahres, so dass niemand Kapitalgewinne in der Versicherungsgruppe sieht. Es ist eher so, dass niemand in der Versicherungsgruppe Kapitalverluste erleidet, im Gegensatz zu allem anderen, was unten zu sehen ist.Was kann also bei einem Marktanstieg, der vor langer Zeit im August 1982 begann, schiefgehen? Vielleicht liegt es daran, dass die Erwartungen der Anleger am Ende eines 41-jährigen Marktanstiegs aus dem Lot geraten sind. 41 Jahre, in denen es sich auszahlte, während einer Marktschwäche stark zu bleiben.Eines Tages wird das einfach nicht mehr stimmen. Vor allem, wenn man bedenkt, wie der breite Aktienmarkt in den letzten 41 Jahren gestiegen ist - ein Haufen Idioten im FOMC hat dem Finanzsystem massive Mengen an "Liquidität" "injiziert". Der 41-jährige Anstieg war lediglich eine massive inflationäre Blase im Finanzsystem. Alle Blasen platzen irgendwann. Wenn diese Blase platzt, werden Sie Ihr Anlagekapital so weit wie möglich von der Wall Street entfernt halten wollen. Ich mag Gold- und Silberbullion und Edelmetallaktien.Ja, ich sehe, dass der XAU in der Tabelle unten das Schlusslicht bildet, und das schon seit Jahren. Aber in der perversen Logik des Marktes: Wenn der Markt wieder einmal dreht, wenn das, was nach oben ging, jetzt nach unten geht, und das, was nach unten ging, jetzt nach oben geht, sollten die Gold- und Silberunternehmen im XAU wieder die hübschesten Mädchen auf der Tanzfläche sein.