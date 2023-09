Platin - Mit dem Rücken zur Wand

Das große Konsolidierungsdreieck oberhalb der Unterstützungen bei 908 und 889 USD spitzte sich in den vergangenen Wochen bei Platin weiter zu und droht aktuell nach unten aufgelöst zu werden. Denn die Schwäche des Wertes setzte schon Mitte September nach einem kurzen Ausflug über den Widerstand bei 938 USD erneut ein. Von einem Erholungshoch bei 951 USD aus fiel der Wert zuletzt auch unter den Support bei 908 USD und vergab damit die Chance auf einen weiteren Anstieg.Mit dem Kursrückgang der letzten Tage steigt das Risiko, dass Platin jetzt auch die Unterseite des Dreiecks bei 883 - 889 USD bricht. Damit wäre ein Verkaufssignal aktiviert und zunächst ein Rückfall auf 865 USD zu erwarten. Darunter liegt bei 840 USD ein wichtiges Kursziel des Abwärtstrends seit April, an dem eine deutliche Erholung folgen könnte. Nutzen die Bullen diese Chance nicht, stünde ein Abverkauf bis 822 und 810 USD an.Etwaige Erholungen dürften dagegen erst bei einem Anstieg über 925 USD eine positive Wirkung entfalten und bis 938 und 951 USD führen. An dieser Stelle wäre allerdings spätestens mit der Fortsetzung des Abwärtstrends zu rechnen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)