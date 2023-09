Inflation schreibt Geschichte: Fed erreicht nie dagewesene 3.000%-Marke!

Die US-Wirtschaft hat einen besorgniserregenden Meilenstein erreicht: Die Inflation hat unter der Federal Reserve 3.000% erreicht. Diese hohe Inflationsrate wurde durch die pandemische Rezession und die anschließende Erholung verschärft, in der die höchste Arbeitslosenquote seit dem Zweiten Weltkrieg und die höchste Inflationsrate seit vier Jahrzehnten verzeichnet wurden. Der Federal Reserve Act wurde 1913 verabschiedet, und von 1914 bis 2022 stieg das Preisniveau in den USA um 2.920,2%. Rechnet man die Daten aus der ersten Hälfte des Jahres 2023 hinzu, die einen Anstieg des US-Verbraucherpreisindex um 2,74% ergaben, steigt die Gesamtinflationsrate unter der Fed auf 3.000,2%.Dies steht in krassem Gegensatz zu der relativ stabilen Kaufkraft des Dollar in den 130 Jahren vor dem Bestehen der Fed, wo die Inflation fast 0% betrug, verglichen mit der erheblichen Inflation in weniger als 110 Jahren unter der Fed. Das bedeutet, dass der Kaufwert Ihres Dollar um mehr als 3.000% gesunken ist. Lassen Sie das kurz auf sich wirken... Während die Regierung und die Medien Ihnen weismachen wollen, dass die Inflation nur 7% beträgt, sieht die Realität ganz anders aus.Die Kaufkraft einer Währung ist die Menge an Waren und Dienstleistungen, die mit einer Einheit der Währung gekauft werden können. Zum Beispiel konnte man 1933 mit einem US-Dollar 10 Flaschen Bier kaufen. Heute deckt das nicht einmal die Kosten für einen kleinen Kaffee bei McDonald's. Mit anderen Worten: Die Kaufkraft des Dollar - sein Wert in Bezug auf das, was man damit kaufen kann - hat im Laufe der Zeit abgenommen, während das Preisniveau gestiegen ist.Wir befinden uns an einem entscheidenden Punkt. Die Aussicht auf Wohneigentum ist für den Durchschnittsbürger ein unerreichbarer Traum geworden. Die Mietpreise sind in ungeahnte Höhen geschnellt und zwingen jüngere Generationen dazu, ihren Wohnraum mit Mitbewohnern zu teilen, um sich über Wasser zu halten. Allgemeine Bedürfnisse wie Gas, Lebensmittel und Strom sind gerade in den letzten Jahren sehr viel teurer geworden. Ein großer Teil der jüngeren Bevölkerung sieht sich mit der harten Realität konfrontiert, dass sie aufgrund des astronomischen Anstiegs der Lebenshaltungskosten seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie wieder bei ihren Eltern einziehen müssen.Im Laufe des letzten Vierteljahrhunderts hat sich meine Botschaft, die ich immer wieder an Sie alle gerichtet habe, nun vor unseren Augen entfaltet. Der Wert des Dollar ist bis zum Punkt der Krise geschrumpft, und es ist klar, dass die Maßnahmen unserer Regierung seinen Verfall beschleunigt haben. Die historische Bilanz zeigt, dass alle Fiatwährungen irgendwann scheitern. Wenn man etwas anderes als freie Märkte mit der Verwaltung einer Wirtschaft betraut, ist das Ergebnis eine erstaunliche 100%ige Misserfolgsquote.Der derzeitige Zustand unseres Währungs- und Wirtschaftssystems unterstreicht, wie wichtig es ist, die Dynamik zu verstehen, die im Spiel ist, und die potenziellen Folgen einer zentralisierten Kontrolle. In diesen schwierigen Zeiten ist es von entscheidender Bedeutung, alternative Ansätze in Betracht zu ziehen, die der Stabilität, der wirtschaftlichen Freiheit und der Bewahrung von Werten Vorrang einräumen. Sie wissen bereits, was getan werden muss. Bitcoin wird Sie nicht retten... Die Aktienmärkte werden Sie nicht retten... Die Regierung wird Sie ganz sicher nicht retten...Das "finanzielle Armageddon" ist da und im Handumdrehen könnten Sie die größte Gelegenheit für einen Vermögenstransfer Ihres Lebens verpassen... Was derzeit geschieht, ist der Beweis dafür, dass sich unsere fragmentierte Wirtschaft an einem Scheideweg befindet. Die meisten von Ihnen werden auf der Strecke bleiben und einen großen Teil ihres Vermögens verlieren, aber Sie könnten den Sturm überstehen und möglicherweise sogar in diesen Zeiten gedeihen. Sie müssen nur jetzt aktiv werden!© David MorganDer Artikel wurde am 25. September 2023 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.Hinweis: Sein Brief "Der Morgan Report" kann in deutscher Sprache unter www.morgan-report.de abonniert werden.