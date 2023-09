Tansania legt Goldreserven an

Am Montag (25. Sept.) gab die Bank of Tanzania (BoT) bekannt, dass sie Gold aus inländischen Quellen kauft, um eigene Reserven anzulegen, berichtet Schiffgold . Der tansanische Finanzminister Dr. Mwigulu Nchemba kündigte bei der Vorstellung des Haushaltsplans 2023-24 an, eine nationale Goldreserve anlegen zu wollen. "Die Bank kauft daher Gold von inländischen Bergbauunternehmen und Händlern in tansanischen Schillingen", heißt es in einer Erklärung der Bank of Tanzania (BoT).Letzte Woche erklärte der Gouverneur der BoT, Emmanuel Tutuba, dass die Zentralbank plant, 6 Tonnen Gold von kleinen, mittleren und großen Minenbetreibern im Land zu kaufen. Bislang hat die Zentralbank 418 Kilogramm Gold gekauft. Tutuba sagte, die Goldkäufe würden dazu beitragen, die Devisenreserven des Landes zu diversifizieren und die Abhängigkeit von einer einzigen Währung zu verringern - dem US-Dollar.Laut Zawya.com wurde Tansania wie andere Volkswirtschaften auch durch die Entscheidung der amerikanischen Zentralbank, die Zinsen aggressiv zu erhöhen, um die Inflation in der US-Wirtschaft zu bekämpfen, in Mitleidenschaft gezogen. Der tansanische Schilling hat kürzlich einen historischen Tiefstand gegenüber dem Dollar erreicht. Tutuba meinte, dass die Diversifizierung dazu beitragen würde, Tansanias Reichtum vor Währungsabwertung oder wirtschaftlicher Stabilität aufgrund globaler Schocks zu schützen. "Jetzt haben wir zum ersten Mal sowohl eine Gold- als auch eine Dollarreserve. Zuvor hatten wir nur den US-Dollar als Devisenreserve", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de