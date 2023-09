FBI verklagt nach "Verlust" wertvoller seltener Münzen, die bei Razzia beschlagnahmt wurden

Donald Mellein lagerte 110 Goldmünzen in einer der Kisten. Das FBI erklärte zunächst, dass es die Münzen nicht besitze, aber die Klage von Herrn Mellein führte dazu, dass die Behörde zugab, dass sie 47 davon besaß, wie Zerohedge berichtet. Das FBI gab die Münzen zurück, hat aber die anderen 63, die laut einer der neuen Klagen einen geschätzten Wert von 123.419 Dollar haben, noch immer nicht zurückgegeben."Dons Goldmünzen waren vollkommen sicher, bis FBI-Agenten das Schließfach aufbrachen, um nach Eigentum zu suchen, das beschlagnahmt werden könnte. Ihr Verschwinden kann nur durch die Handlungen oder Unterlassungen der FBI-Agenten erklärt werden, die das Fach aufgebrochen und durchwühlt haben. Das FBI hätte die Schließfächer gar nicht erst aufbrechen dürfen, aber sobald es dies tat, war es für die Rückgabe all dessen verantwortlich, was es in seinem Gewahrsam hatte, es sei denn, es gab einen rechtmäßigen Grund, es zu behalten", heißt es in der Klage, die vor einem US-Gericht in Kalifornien eingereicht wurde.Mellein beantragte die Rückgabe seines Eigentums und erhielt bald darauf einen Bescheid über ein Einziehungsverfahren, in dem dargelegt wurde, wie die Regierung Bargeld und einen Goldbarren, der sich ebenfalls in seiner Kiste befand, einbehalten wollte. Seine Anwälte überzeugten das FBI davon, das Verfahren einzustellen, und die Behörde gab das Bargeld und den Goldbarren zurück. Die Versuche, die Münzen sicherzustellen, blieben erfolglos und führten zu einem Gerichtsverfahren. Die Regierung teilte daraufhin mit, sie habe 47 Münzen "gefunden", konnte aber die anderen Münzen nicht ausfindig machen. Mellein zog seine Klage zurück und reichte einen Verwaltungsantrag ein, der abgelehnt wurde.Mellein äußerte sich in einer Erklärung: "Das FBI hatte keinen Grund, mein Schließfach zu durchsuchen, und sie haben meine Ersparnisse leichtfertig verloren. Monatelang wurde mir gesagt, sie hätten keine meiner Münzen, bevor sie schließlich einige von ihnen fanden. Ich bin enttäuscht, dass ich erneut klagen muss, um Eigentum zurückzubekommen, das mir vor über zwei Jahren hätte zurückgegeben werden sollen."© Redaktion GoldSeiten.de