Brent-OIL mit beeindruckender Performance

Quelle Chart: stock3

Ebenso wie das WTI-OIL, kennzeichnet sich das Öl der Nordseeorte Brent, durch einen anhaltenden Preisauftrieb. Im August schien eine Pause möglich, doch triggerten die Bullen im Zuge neuer Reaktionshochs einen Fortbestand der Rally. Dabei pirscht sich das schwarze Gold Europas an die mittelfristige Abwärtstrendlinie rund um 95,00 USD heran. Ein Tagesschlusspreis über 94,00 USD je Barrel, könnte hierbei für einen Auftrieb und Ausbruch dieser Trendlinie führen. Die Konsequenz wären Notierungen in Richtung der runden Marke von 100,00 USD.Sollte sich demgegenüber ein Rückgang unter 90,45 USD ereignen, wäre mit einer gestaffelten Preisschwäche von 88,72 USD bis zum Level bei 86,93 USD zu rechnen. Unterhalb von 86,90 USD müsste man mit einer deutlicheren Abwärtsbewegung kalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.