Manganese X Energy: 1. Proben des hochreinen Mangans stehen für Prüfungen bereit

Montreal, 28. September 2023 - Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (OTC: MNXXF) (Manganese X oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die ersten Proben seines hochreinen Mangansulfat-Monohydrats (HPMSM) mit einer Reinheit von 99,95 % inzwischen zum Versand an verschiedene Elektrofahrzeug-Erstausrüster (EV-Erstausrüster) und EV-Batteriehersteller bereitstehen. Diese Proben sind für umfangreiche Prüfungen vorgesehen, um die Übereinstimmung mit den EV-Batterienormen zu gewährleisten.Die HPMSM-Proben wurden aus einer Massenprobe aus dem Mangan-Bergbauprojekt Battery Hill des Unternehmens produziert und im Rahmen der Optimierungsphase des Verarbeitungs-Fließbildes im laufenden Pilotanlagen-Projekt von Manganese X generiert, das vom führenden Anbieter von metallurgischer Forschung, Kemetco Research Inc. (Kemetco) mit Sitz in Richmond, BC, geleitet wurde.Martin Kepman, der CEO von Manganese X, erklärte dazu wie folgt: Dies ist ein sehr bedeutender Meilenstein, mit dem Manganese X seinem Ziel einen weiteren Schritt näher kommt, zum ersten börsennotierten Bergbauunternehmen in Kanada und den USA zu avancieren, das hochreines Mangan in Elektrofahrzeugqualität vertreibt. Mangan spielt bei der Konzeption robuster, langlebiger EV-Batterien mit hoher Energiedichte eine entscheidende Rolle. Insbesondere besteht derzeit in Kanada und in den USA keine Manganproduktion, was für nationale EV-Hersteller einen signifikanten Nachteil darstellt. Es ist von großer Wichtigkeit, dass wir dieses nationale Defizit in Nordamerika beheben.Kepman betonte außerdem: Die von Manganese X zum Patent angemeldete Reinigungstechnologie gewinnt im Bereich der Elektrofahrzeug-Industrie erheblich an Dynamik. Unser einzigartiges Reinigungsverfahren ergibt hochreines Mangan, das nicht toxisch ist und Selen entfernt, einen gefährlichen Schadstoff, der von einigen bestehenden Produzenten von hochreinem Mangan eingesetzt wird.Das Pilotanlagen-Projekt von Manganese X nutzt eine Massenprobe mit 1.200 kg aus seinem Mangan-Bergbauprojekt Battery Hill, das in New Brunswick, Kanada, angesiedelt ist. Die Probe ist für die ersten fünf Jahre der geplanten Produktion repräsentativ, wie in der wirtschaftlichen Erstbewertung zu Battery Hill dargelegt wurde. Das Pilotprojekt dient als zentrales Element in der Vormachbarkeitsstudie für die Manganlagerstätte Battery Hill. Die wichtigsten Ziele des Pilotprojekts umfassen wie folgt:1) Demonstration der Kapazität des Mangan-Ausgangsmaterials von Battery Hill, um eine HPMSM-Produktion in größerem kommerziellem Maßstab zu erreichen.2) Optimierung des Verarbeitungs-Fließbildes, um sicherzustellen, dass in der Vormachbarkeitsstudie des Unternehmens die wirksamsten und kosteneffizientesten Methoden angewandt werden; und3) Minderung der Risiken im Zusammenhang mit dem metallurgischen Verfahren und der technischen Auslegung.Manganese X Energy Corp. ist weiterhin bestrebt, nachhaltige Lösungen im EV-Batteriesektor zu fördern, was letztlich zur elektrifizierten Zukunft des Verkehrwesens beitragen wird.Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Das Unternehmen ist auch bestrebt, neue, CO2-arme und effizientere Methoden zu entwickeln und gleichzeitig Mangan zu geringeren Kosten zu verarbeiten. Das Unternehmen ist das einzige börsennotierte, aktiv gehandelte Manganunternehmen in Kanada und den USA, das die Kommerzialisierung einer Manganlagerstätte anstrebt und möglicherweise auch ein Lieferant für die nordamerikanische Lieferkette werden könnte.Das Tochterunternehmen Disruptive Battery Corp. hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein HLK-(Heizung, Lüftung, Kühlung)-Luftreinigungssystem für sauberere und gesündere Luft zu entwickeln, mit dem Ziel, COVID-19 und andere Schadstoffe auf Oberflächen und in der Luft zu verringern. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com.Für das Board of Directors von Manganese X Energy Corp. Martin Kepman, CEO und DirectorE-Mail: martin@kepman.comTel: 1-514-802-1814Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, wie z.B. Aussagen in Bezug auf die zukünftigen Geschäftstätigkeiten und Aktivitäten des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf die Explorationspläne des Unternehmens, die Analyse der Proben und deren Ergebnisse sowie die bevorstehende Vormachbarkeitsstudie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erzielt werden werden, können, könnten oder sollten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Manganese X als vernünftig angesehen werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Diese und andere Risiken werden in der Einreichung des Unternehmens auf SEDAR offengelegt, die Investoren vor jeder Transaktion mit den Wertpapieren des Unternehmens lesen sollten. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, die in dieser Pressemitteilung zu diesen Punkten enthalten sind. Manganese X übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 