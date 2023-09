Goldsektor auf der Suche nach einem Boden, M&A nötig  David Erfle

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network in dieser Woche mit David Erfle, dem Herausgeber und Gründer von Junior Miner Junky, über die Entwicklung der Goldpreise und seine Eindrücke vom Precious Metals Summit in Beaver Creek.Obwohl die Stimmung auf der Veranstaltung nicht so düster war, wie er erwartet hatte, sagte Erfle, dass die Goldjunioren weiterhin vor Herausforderungen stehen. Natürlich sei es in schwierigen Zeiten einfacher, Gewinner zu erkennen als in Haussezeiten. "Machen wir uns nichts vor – die großen Projekte werden immer finanziert und gebaut werden. Und viele von ihnen werden von diesen Junioren kontrolliert", erklärt er. "In Bärenmärkten kann man immer die starken von den schlechten Unternehmen unterscheiden – man kann immer die Spreu vom Weizen trennen, sie stechen hervor. Aber in Haussephasen ist das viel schwieriger".In dieser Zeit der negativen Stimmung wünscht sich Erfle mehr Fusions- und Übernahmeaktivitäten, insbesondere bei Entwicklern von nur einem Asset. Einige dieser Unternehmen hätten gute Arbeit geleistet, um das Risiko von Multimillionen-Unzen-Lagerstätten in sicheren Ländern zu senken, seien aber nicht in der Lage, ihre Machbarkeitsstudien oder Bauaktivitäten zu finanzieren: "Ich fände es gut, wenn sich mehrere dieser Unternehmen zusammenschließen würden, so dass ein Unternehmen mit einer Handvoll dieser Projekte – vielleicht 150 oder 200 Millionen Dollar auf der Bank – Zugang zu Kapital hätte und außerdem an einer großen US-Börsennotierung teilnehmen könnte. Dann ist man liquider und attraktiver, denn diese Geldgeber können nur eine bestimmte Anzahl von Schecks ausstellen."Erfle ist der Meinung, dass der Hauptgrund für die Schwierigkeiten der Goldaktien darin liegt, dass der Goldpreis seit drei Jahren "nirgendwo hingeht". "Er ist im Jahr 2020 bis zum Widerstand bei 2.000 US-Dollar (pro Unze) gestiegen. Im Jahr 2011 wäre er fast bis dorthin gestiegen – 2011 lag er 75 US-Dollar unter dem Widerstand. Im Jahr 2020 ist er wieder bis dorthin gestiegen, und hat zwei weitere Male versucht, auszubrechen. Und nach jedem gescheiterten Ausbruch werden die Anleger immer entmutigter", erklärt er. "Da der Goldpreis seitwärts tendiert und die Inflation so stark gestiegen ist, sind die Gesamtproduktionskosten gestiegen – der Preis für die Exploration, der Preis für den Bau einer Mine, einfach alles. All diese Kosten sind gestiegen, doch der Goldpreis hat sich nicht verändert, und auch der Aktienmarkt steigt weiter."Dennoch sieht er verschiedene Anzeichen dafür, dass sich eine Bodenbildung im Goldsektor abzeichnet, und verweist auf Möglichkeiten, Aktien zu erwerben. "Darin liegt die Chance, und deshalb liebe ich Bärenmärkte in diesem Sektor", so der Experte.© Redaktion GoldSeiten.de