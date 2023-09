Warum der Goldpreis in China so viel höher ist

In einem in dieser Woche veröffentlichten Video erörtert Jeffrey Christian von der CPM Group, warum die Nachfrage nach Gold in China höher zu sein scheint als auf anderen Märkten und warum es dort ein höherer Aufpreis anfällt.Christian spricht über die gestiegene Nachfrage nach Gold nach dem Rückgang bei Anlageprodukten und Schmuck im Jahr 2022. Zu dem befasst er sich mit dem Unterschied zwischen der Nachfrage durch die chinesische Regierung und die chinesische Bevölkerung und der Tatsache, dass die Märkte fälschlicherweise den Begriff Premium verwenden, um den Markt in Mumbai im Vergleich zu New York, Shanghai und London zu beschreiben.© Redaktion GoldSeiten.de