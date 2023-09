Zijin Mining touchiert wichtiges Level

Quelle Chart: stock3

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. schien, im Kontext der letzten Analyse vom 30. Juni , den eingeschlagenen Abwärtstrend fortsetzen zu wollen. Doch letztlich kam es anders und so erfolgte der Ausbruch darüber sowie der Durchbruch über den Widerstand von 1,41 EUR. Dieser Widerstand fungiert jetzt als Unterstützung und wird heute getestet. Die Bullen sollten dementsprechend wieder schleunigst Fahrt aufnehmen, um den Kurs in Richtung des Level von 1,50 EUR und nachfolgend zum Widerstand bei 1,60 EUR aufrecht zu erhalten.Ein Abtauchen unter 1,38 EUR könnte hingegen zu weiteren Verkäufen führen, sodass die Unterstützungsniveaus von 1,32 EUR und darunter 1,24 EUR wieder auf die Agenda rücken könnten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.