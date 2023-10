"Wer schläft, verliert" - Aufregung bei Costco: Goldbarren innerhalb weniger Stunden vergriffen

Costco ist bekannt für seine Schnäppchen, von supergünstigem Ahornsirup über 72-Pfund-Käselaibe bis hin zu zwei Meter langen Teddybären - doch jetzt bietet der Großhändler seinen Mitgliedern ein ungewöhnlich hochwertiges Produkt an: Goldbarren. Das Unternehmen bietet online zwei Optionen an, die beide knapp unter 2.000 Dollar kosten: einen 1-Unzen-Goldbarren von Rand Refinery und einen 1-Unzen-Barren von PAMP Suisse - aber sie sind nur für Costco-Mitglieder erhältlich und so begehrt, dass das Unternehmen gezwungen war, die Anzahl der Kunden zu begrenzen, wie Yahoo Finance berichtet.Laut der Costco-Website sind die PAMP- & Suisse-Barren aus 24 Karat Gold, wobei der Einzelhandelsriese die "Proof-ähnliche Äußere" des in der Schweiz hergestellten Artikels anpreist. "Jeder Barren wird einzeln kontrolliert, registriert und in einer schützenden CertiPAMP™-Verpackung mit einem offiziellen Prüfzertifikat und einem digitalen Zertifikat gesichert, auf das über einen QR-Code zugegriffen werden kann. Jede Prüfkarte ist mit einer dünnen, abnehmbaren Schutzfolie überzogen", so das Unternehmen.Mit der Aufnahme der Barren in sein Sortiment scheint Costco ungewollt einen Goldrausch ausgelöst zu haben. Die Kunden räumen die Regale mit den Barren leer und beschweren sich online, dass sie Schwierigkeiten haben, sie zu bekommen. In einer Telefonkonferenz am Dienstag sagte Richard Galanti, Chief Financial Officer von Costco, dass die Goldbarren innerhalb weniger Stunden ausverkauft waren, nachdem sie verfügbar waren. "Ich habe ein paar Anrufe bekommen, dass Leute online gesehen haben, dass wir Ein-Unzen-Goldbarren verkaufen", sagte er. "Ja, aber wenn wir sie auf die Website laden, sind sie in der Regel innerhalb weniger Stunden weg, und wir beschränken die Anzahl auf zwei pro Mitglied."© Redaktion GoldSeiten.de