Gold: Es kommt darauf an, wer es kauft

Der Goldpreis hat in dieser Woche eine kleine Pechsträhne hinter sich und ist auf ein Sechseinhalb-Monats-Tief gefallen. Kürzlich fand das gelbe Metall angesichts leicht gesunkener Staatsanleiherenditen, eines weiteren drohenden Shutdowns der US-Regierung und der Sorgen um die chinesische Wirtschaft eine (sehr) bescheidene Unterstützung. Angesichts der bevorstehenden Ankündigungen und Datenveröffentlichungen, die vor dem Wochenende erwartet werden, ist es jedoch wahrscheinlich, dass der Preis weiter fallen wird. Seit der Ankündigung des Offenmarktausschusses (FOMC) in der vergangenen Woche, dass er weiterhin an hohen Zinssätzen festhält, hat der Goldpreis schwächer ausgesehen.Viele Analysten gehen jedoch davon aus, dass der Goldpreis auf lange Sicht stark bleiben wird. Auch wenn die 1.800-Dollar-Marke der nächste entscheidende Durchbruch sein könnte, gehen wir dennoch davon aus, dass der Goldpreis in nicht allzu ferner Zukunft über 2.000 Dollar steigen wird. Man denke nur an die steigenden Energiepreise und das sich verlangsamende globale Wachstum. Es ist ein perfektes stagflationäres Umfeld für das gelbe Metall, um seine... Stärke zu zeigen. Man könnte so weit gehen zu behaupten, dass diese Woche eine Verkaufswoche für Gold war, eine Gelegenheit, es zu kaufen, bevor es neue Höchststände erreicht. Wir sind nicht die Einzigen, die so denken. Siehe Costco (ausgerechnet), um dies zu untermauern.Amerikas beliebtester Großhändler verkauft Goldbarren zu einer Unze, die sich so großer Beliebtheit erfreuen, dass der Verkauf auf zwei Stück pro Kunde beschränkt werden muss. Laut dem Costco-CEO sind die Pamp-Barren ausverkauft, sobald sie auf die Website hochgeladen werden. Was ist denn hier los? Gold ist ausverkauft? Das ist nicht gerade ein Zeichen für eine Wirtschaft, deren Bürger voll und ganz in die Vision der Zentralbank investieren und an die Zukunft des US-Dollar glauben.Die Wahrheit ist, dass etwas... nicht stimmt. Wenn Sie verwirrt darüber sind, was mit dem Goldpreis passiert, dann verstehen wir das. Man könnte meinen, weil die Inflation relativ hoch ist, müsste der Goldpreis neue Rekorde brechen. Frühere Höchststände durchbrechen. Den Goldrausch des 21. Jahrhunderts auslösen. Aber das ist nicht der Fall. Wie wir bereits sagten, hat der Goldpreis in dieser Woche einige bemerkenswerte Tiefststände erreicht.Aber keine Sorge. Der Goldpreis hat sich gut gehalten. In der Tat könnten viele behaupten, dass es viel schlechter abschneiden müsste, als es tatsächlich ist. Seit einiger Zeit wird Gold mehr als alles andere von den realen Zinssätzen beeinflusst. Das heißt, die Zinssätze unter Berücksichtigung der Inflation. Doch in letzter Zeit haben Gold und Realzinsen eine Entwicklung durchgemacht, die Gwyneth Paltrow als "bewusste Entkopplung" bezeichnen könnte.Dieses Phänomen wurde in einem Bloomberg-Artikel von Eddie Spence und Yvonne Yue Li brillant erklärt. Man kann sehen, dass es im letzten Jahr zu einem Zusammenbruch der (bis vor kurzem) soliden Beziehung gekommen ist. Wenn die Beziehung solide ist, sagt uns der Markt, dass er kein Interesse an Gold hat, wenn er mit "sicheren" Staatsanleihen ein angemessenes Einkommen erzielen kann. Aber das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Auf jeden Fall scheint Gold angesichts des starken Gegenwinds des Dollar viel gelassener zu sein als in der Vergangenheit. Bedeutet das, dass wir uns keine Sorgen mehr über die Auswirkungen eines starken Dollar auf den Goldpreis machen müssen?Nein, nicht unbedingt. Es ist wahrscheinlich, dass der Goldpreis etwas nachgeben wird (siehe z. B. diese Woche). Aber der Gegenwind, dem es ausgesetzt ist, ist nur ein laues Lüftchen im Vergleich zu dem Gegenwind, dem die Wirtschaft und der Dollar ausgesetzt sind. Angesichts der Entscheidungen der Zentralbanken, die viele an der Richtigkeit der Geldpolitik zweifeln lassen, der sich abzeichnenden Rezession und sogar der Tatsache, dass das Finanzsystem derzeit auf wackligen Beinen steht, befindet sich Gold nach wie vor in einem klaren Pufferbereich. Dies sind keine normalen Zeiten.Wenn man nur die Mainstream-Nachrichten über die Märkte liest, kann es manchmal schwierig sein, sich daran zu erinnern, dass der Goldpreis nicht nur in US-Dollar angegeben wird. Es ist nicht der einzige Goldpreis, auf den wir achten müssen. Wenn Sie Ihren Kopf über die Weltkarte schwenken, werden Sie China sehen, und das ist ein Land, dessen Goldpreis wirklich das widerspiegelt, was wir von dem Edelmetall erwarten. Man könnte sogar behaupten, dass die Aufwärtsbewegung, die wir dort beobachten, die fundamentalen Preisannahmen der Analysten über den Goldpreis geradezu zurücksetzen könnte. Was hat diese Umkehr ausgelöst? Die Shanghaier Preisprämie. Dies ist die Prämie, die diejenigen, die in China kaufen, über dem Weltmarktpreis zahlen. Im letzten Monat ist die Goldnachfrage in China sprunghaft angestiegen, so dass die Shanghaier Preisprämie mehr als 100 Dollar über dem Spotpreis lag.Zum Vergleich: In den letzten zehn Jahren lag die Shanghai-Prämie im Durchschnitt 6 Dollar über dem Kassakurs. Die Nachfrage kommt sowohl von der Zentralbank als auch von den Bürgern. Um es klar zu sagen: Wenn dieses Land Gold kauft, dann kauft es physisches Gold. Es handelt sich um eine echte Goldnachfrage und nicht um den unregelmäßigen Kauf und Verkauf auf dem Terminmarkt, der den weltweiten Spotpreis so stark beeinflusst. Wenn China Gold kauft, geht es die Verpflichtung ein, es zu besitzen. Wie Charlie Morris feststellte, ist Gold eine Möglichkeit, seinen Reichtum aus dem Land herauszuhalten und "dennoch im Land zu bleiben".Die Zentralbank und die Einheimischen sind sehr daran interessiert, ihre Reserven mit echtem Geld aufzustocken, da die Wirtschaft nicht so gesund aussieht. Der Yuan hat im letzten Jahr stark gelitten, und der Immobilienmarkt bietet wenig Schutz. Dies ist eine eindeutige Kapitalflucht in Gold - die Verkäufe von Bullion stiegen in der ersten Hälfte des Jahres 2023 um 30%. Ganz zu schweigen von den Zuflüssen in chinesische Gold-ETFs und den Rekordkäufen der Zentralbank. Ist dies wahrscheinlich von Dauer? Nun, wir gehen nicht davon aus, dass China in nächster Zeit plötzlich Schlagzeilen über eine wirtschaftliche Erholung machen wird.Der Goldpreis scheint sich derzeit in einer zweigeteilten Welt zu befinden. Während die jüngsten Rückgänge etwas ablenkend und entmutigend sein mögen, können wir nur Positives daraus ziehen. Es scheint, dass die Nachfrage aus dem Osten endlich beginnt, sich wirklich auf den globalen Goldpreis auszuwirken, und dass viele westliche Käufer beginnen, die ganze Rhetorik der Zentralbanker zu durchschauen.© Mark O'ByrneDieser Artikel wurde am 28. September 2023 auf www.GoldCore.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.