Silber steht auf der Kippe! Wann fällt endlich die Entscheidung?

Seit Wochen und Monaten zeigt der Silberpreis keine wirklich klare Tendenz. Beginnend ab Ende Juni sehen Anleger und Trader eine volatile Schwankungsbreite zwischen etwa 22,15 und 25,25 USD. Und anders als bei Gold wurden hier die Juni- und Augusttiefs bis jetzt nicht unterschritten. Das ist auf den ersten Blick ein gutes Zeichen. Auf der anderen Seite ist es jedoch hinlänglich bekannt, dass Silber gegenüber dem Goldpreis mittel- und langfristig ein klarer Underperformer ist. Zudem trübt sich auch das Chartbild immer mehr ein!In der letzten Analyse vom 25. Juli "Silber? Das Worst-Case-Szenario ist noch nicht vom Tisch!" wurde erneut ein bärisches Szenario thematisiert, das vielen Anlegern selbstredend überhaupt nicht gefällt: ein Rutsch in Richtung der 13 USD Marke.Diesbezüglich ist zwar noch keine konkrete Entscheidung gefallen, doch der charttechnische Gesamteindruck hat sich in den vergangenen Wochen – trotz der volatilen Bewegungen auf relativ hohem Niveau – negativ eingetrübt.Besonders die Tatsache, dass die Kurse jetzt direkt auf einer wichtigen Kreuzunterstützung stehen, lässt Böses für die nahe Zukunft erahnen. Schauen Sie im folgenden Chart auf den Aufwärtstrend seit September 2022 und die horizontale Unterstützungslinie seit diesem Juni. Beide Linien treffen sich fast exakt auf dem aktuellen Niveau. Silber steht mit dem Schlusskurs vom 29. September direkt auf dieser Kreuzunterstützung.Man muss nicht viel von Charttechnik verstehen, um zu sehen, was passieren könnte, sollte die besagte Kreuzunterstützung nicht halten und Silber diese beiden Linie nicht verteidigen (schon bei Schlusskursen von unter ca. 22 USD wäre das der Fall) können.Wie skizziert würde das bedeuten, dass die Kurse im ersten Schritte wieder gen Süden orientieren würden. Mögliche Kursziele, die sich daraus ableiten, lauten ca. 20 und 18 USD. Ob sich damit zeitgleich das Tor in Richtung 13 USD Marke öffnet, kann daraus zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeleitet werden.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.