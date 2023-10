Technische Marktanalyse vom 01.10.2023: Gold, Rohöl, Euro

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass die Spekulation in Gold zurzeit etwas nachlässt. Die Marktteilnehmer haben offenbar keine Lust mehr, spekulative Positionen aufzubauen. Die letzten Unterstützungszone wurden nach unten durchbrochen, als seien sie nicht vorhanden. Auch wenn dies keine Auswirkungen auf die langfristige Kaufkraft des Edelmetalls hat, ist das Interesse der Kurzfristanleger doch deutlich geschrumpft. Die nächste Unterstützungszone befindet sich im Bereich knapp über 1.800 USD. Dies dürfte kurzfristig auch das Ziel der aktuellen Bewegung darstellen.Sollte die aktuell nachlassende Aufwärtsdynamik für etwas Entspannung beim Öl sorgen? Zum Wochenschluss konnte das schwarze Gold jedenfalls die zuvor generierte Aufwärtsdynamik etwas bremsen. Ob dies bereits ausreicht, um einen neuen Abwärtstrend einzuleiten, ist fraglich. Sollten sich die Verkaufssignale bei den Indikatoren allerdings durchsetzen und ein neuer Trend etabliert werden, könnte der Bereich der alten Widerstandszone wieder erreicht werden.Das Ausbruchszenario, welches der Euro noch vor wenigen Wochen aufgebaut hatte, ist wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Der übergeordnete Abwärtstrendkanal ist also weiterhin intakt. Zuletzt wurde auch eine Unterstützungszone ohne größere Probleme unterschritten. Die Kaufsignale bei den Indikatoren, die sich schon seit einiger Zeit immer wieder einstellen, haben bislang keine Wirkung entfalten können. Auch die Intraday-Stimmungswende am Freitag zeigt, dass ein Ende der aktuellen Abwärtstrends nicht zu erwarten ist.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.