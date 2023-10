Kitco-Umfrage: Analysten erwarten guten Start für Gold in Q4

Der Goldpreis verzeichnete einen deutlichen Selloff in der letzten Woche, was den Abwärtstrend, der mit dem unveränderten Zinssatz der Federal Reserve begann, weiterhin beschleunigen. Die meisten Marktanalysten sind jedoch optimistisch gegenüber Gold eingestellt, während die Kleinanleger eher geteilter Meinung sind. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen 13 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sieben (54%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Vier (31%) Analysten erwarten einen Preisrückgang, während zwei (15%) eher Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.Außerdem gaben 540 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 245 (45%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Weitere 219 (41%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 76 (14%) eher neutral eingestellt waren.© Redaktion GoldSeiten.de