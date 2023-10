Gold fällt das zweite Quartal in Folge, schlechteste Woche seit 2021

Nach den Verlusten, die im August begannen und bis September anhielten, fiel der Goldpreis das zweite Quartal in Folge, was durch den Rückgang in der letzten Woche - den schlimmsten seit mehr als zwei Jahren - unterstrichen wurde, berichtet Investing.com . Noch bedeutsamer ist, dass der Goldpreis im September die wichtige Marke von 1.900 Dollar je Unze aufgab, die das gelbe Metall seit Mitte August gehalten hatte. Dies geschah, nachdem einige Anleger den Dollar - den Erzrivalen des Goldes - als besseren sicheren Hafen ansahen, da das US-Wirtschaftswachstum im Vergleich zum Rest der Welt relativ überlegen blieb.Vor allem aber wurde Gold durch einen Ausverkauf bei US-Anleihen negativ beeinflusst, der den Dollar auf der Jagd nach Renditen in die Höhe trieb. Die Anleiherenditen, die sich an der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe orientieren, lagen am letzten Freitag bei knapp unter 4,58, nachdem sie am letzten Donnerstag mit fast 4,69 ein 16-Jahres-Hoch erreicht hatten. "Gold wird hier trotz einer gewissen Beruhigung auf dem Anleihemarkt zerdrückt, da die Anleger wieder in Aktien investieren. Die realen Renditen werden in absehbarer Zeit nicht zurückgehen, und das hat Gold immer noch in den Seilen," so ein Analyst.Der Dollar hielt sich trotz der jüngsten Inflationsdaten, die Hoffnungen weckten, dass die US-Notenbank auf ihrer Novembersitzung die Zinssätze beibehalten könnte. Der PCE-Index (Personal Consumption Expenditure Index), ein Preisindikator, der von der Fed aufmerksam verfolgt wird, stieg im vergangenen Monat um 0,4% und lag damit knapp unter den Erwartungen der Wall Street, die einen Anstieg um 0,5% erwartet hatten. Auch der drohende Shutdown der US-Regierung, nachdem die Republikaner im Kongress die Mittel zur Aufrechterhaltung des Betriebs öffentlicher Einrichtungen gestoppt hatten, konnte den Goldpreis nicht in Sicherheit wiegen.© Redaktion GoldSeiten.de