Gold fällt wegen Dollar-Stärke auf 7-Monats-Tief; Fokus auf US-Daten

In der vergangenen Woche verzeichnete der Goldpreis den größten wöchentlichen Rückgang seit Juni 2021 und beendete das dritte Quartal mit einem Minus von 3,7%, berichtet Reuters . "Die Daten aus den USA werden schwächer und der Druck der US-Notenbank zeigt sich an immer mehr Stellen", meinte Ilya Spivak, Leiter des Bereichs Global Macro bei Tastylive. "Wenn die Daten in dieser Woche schwach ausfallen, könnte Gold versuchen, einen Boden auszubilden."Die zugrunde liegende US-Inflation hat sich im August abgeschwächt, wie Daten vom Freitag zeigten. Der US-Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), ein von der Federal Reserve genau beobachtetes Maß für die Inflation, liegt nun im Durchschnitt der letzten drei Monate in der Nähe des Ziels von 2%. Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, erklärte, dass die Zentralbank möglicherweise keine weiteren Zinserhöhungen mehr vornehmen wird, da der Inflationsdruck zwar immer noch hoch ist, sich aber wieder dem offiziellen Ziel nähert.Höhere Zinssätze erhöhen die Opportunitätskosten für die Haltung von Bullion, deren Preis in Dollar angegeben ist und die keine Zinsen abwerfen. Laut dem CME FedWatch Tool sehen die Märkte eine 45%ige Chance auf eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr, aber auch eine 43%ige Chance auf eine gewisse Lockerung der Politik in der ersten Hälfte des Jahres 2024.© Redaktion GoldSeiten.de