Gold setzt 3-Jahres-Rückgang fort

Goldpreis (inflationsbereinigt) 2020-2023

Der Goldpreis setzte seinen Abwärtstrend in der vergangenen Woche fort und bestätigte damit, dass niedrigere Preise bevorstehen. Unten sehen Sie einen Chart der Preisentwicklung seit dem Höchststand im Jahr 2020.Der nominale Höchststand des Goldpreises von 2.058 Dollar je Unze im Jahr 2020 bedeutete einen hundertfachen Anstieg gegenüber dem ursprünglichen konvertierbaren Preis von 20,67 Dollar je Unze. Seit dem Sommer 2020 ist der Goldpreis jedoch sowohl nominal als auch inflationsbereinigt gesunken.Gold ist echtes Geld. Der US-Dollar und andere Papierwährungen sind Substitute für echtes Geld. Im Laufe der Zeit verbilligt die Inflation, die durch die Ausweitung des Geld- und Kreditangebots entsteht, den Wert des gesamten im Umlauf befindlichen Geldes, was zu einem Kaufkraftverlust des Dollar führt. Der Kaufkraftverlust macht sich in höheren Preisen für Waren und Dienstleistungen bemerkbar. Heute kostet es 100 Dollar, um das zu kaufen, was man vor einem Jahrhundert mit nur einem Dollar kaufen konnte. Das ist ein 99%igen Rückgang der Kaufkraft des US-Dollar, der sich in einem Goldpreis von 2.000 Dollar niederschlägt. Mit 2.000 Dollar ist der Goldpreis hundertmal höher als vor einem Jahrhundert.Der im Laufe der Zeit kontinuierlich gestiegene Goldpreis spiegelt den anhaltenden Kaufkraftverlust des US-Dollar wider. Mit anderen Worten: Der Goldpreis sagt uns nichts über Gold. Er sagt uns nur, was mit der Kaufkraft des US-Dollar geschehen ist. Ein höherer Goldpreis sagt uns, wie schlimm die Auswirkungen der Inflation gewesen sind; nicht, wie schlimm sie sein könnten. Da Gold echtes Geld und ein Wertaufbewahrungsmittel ist, schützt der Besitz von Gold vor den zerstörerischen Auswirkungen der Inflation. Die meisten Menschen besitzen Gold aus diesem Grund - um echtes Geld zu besitzen, das nicht an Kaufkraft verliert. Durch die Verwendung inflationsbereinigter Preise erhalten wir ein genaueres Bild von der Preisentwicklung von Gold und wie sie sich zu den Auswirkungen der Inflation auf den US-Dollar verhält.Der gesamte Preisanstieg für Gold im letzten Jahrhundert ist auf die Auswirkungen der Inflation zurückzuführen. Der Anstieg hat nichts mit einer größeren Nachfrage nach Gold, höheren oder niedrigeren Zinssätzen, sozialen Unruhen, wirtschaftlicher Instabilität, Kriegen usw. zu tun. Es läuft darauf hinaus, dass Gold bei einem Preis von 2.000 Dollar heute genau so viel wert ist wie bei einem Preis von 20 Dollar während der Großen Depression. Anders ausgedrückt: Wenn alle Auswirkungen der Inflation weggewischt würden, läge der Goldpreis immer noch bei oder in der Nähe von 20 Dollar je Unze.Mit derzeit 1.850 Dollar je Unze liegt Gold 200 Dollar unter seinem Höchststand von 2.058 Dollar je Unze im August 2020; allerdings haben die Auswirkungen der Inflation weiterhin ihren Tribut an den US-Dollar gefordert. In den heutigen billigeren Dollars müsste der Goldpreis 2.336 Dollar je Unze betragen, um den Höchststand von 2.058 Dollar im Jahr 2020 zu erreichen; somit liegt Gold fast 500 Dollar unter seinem Höchststand von 2020. Der Goldpreis wird irgendwann die jüngsten Auswirkungen der Inflation in einem höheren inflationsbereinigten Preis widerspiegeln. Wir wissen nur nicht, wann. Das weiß auch niemand sonst. Solange der US-Dollar stark bleibt, wird dies wahrscheinlich nicht so bald geschehen. (siehe auch " Gold After Inflation, What Is Left? ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 1. Oktober 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.