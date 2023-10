Aus der Edelmetallmesse wird Forum ONE! Jetzt Karten für den 9. & 10. November sichern!

Ein rasanter Wandel umgibt uns auf allen Ebenen und dieser hat nun auch unsere "Internationale Edelmetall- & Rohstoffmesse" erreicht, die seit dem Jahr 2005 in München stattfand.Nach 10 Jahren in der Event Arena im Olympiapark München und 8 Jahren im MVG Museum (inkl. Corona-bedingter Pause) haben wir uns entschieden, die Messe in der herkömmlichen Form nicht mehr fortzuführen, sondern auf ein neues, exklusives Eventformat umzusteigen - das den Namen "Forum ONE“ trägt.Für diesen Wechsel gibt es eine Vielzahl von Gründen, darunter die nicht mehr vorhandenen Parkplätze am MVG-Museum (ab 2023), der allgemeine und branchenübergreifende Rückgang der Besucherzahlen und natürlich die permanente Kosteneskalation, um nur einige zu nennen.Die Neuausrichtung sehen wir als Chance, an den Erfolg unserer Messe anzuknüpfen und ein neues Event zu etablieren, das unseren Besuchern neue Möglichkeiten bietet und sicherlich viele Freunde finden wird. Die Namensänderung in "Forum ONE“ erfolgte auch in Hinblick auf zukünftig geplante Aktivitäten in 2024, die dem neuen Konzept bereits Rechnung tragen.Sie als Besucher erwarten Infostände internationaler und nationaler Aussteller sowie ein hochkarätiges Rahmenprogramm mit Vorträgen namhafter Experten, darunter Doug Casey, Dr. Ulrich Kaffarnik, Mag. Gerhard Starsich, Carl-Ludwig Thiele, Egon von Greyerz uvm.Genießen Sie nicht nur die delikate Kulinarik und Gastlichkeit im extravaganten Ambiente des " Sofitel Hotel München Bayerpost “, sondern nutzen Sie auch die Möglichkeit des Networking zwischen Ihnen, anderen Gästen sowie Ausstellern. Die Gelegenheit, Einzelgespräche (1:1 Meetings) vorab mit den ausstellenden Unternehmen zu buchen, rundet das Angebotsspektrum ab.Das neue Flair und die Exklusivität bedingen eine Tagungspauschale des Hotels, die wir 1:1 an unsere Gäste weiterreichen. Aus Planungs- und Organisationsgründen erfolgt der Verkauf der personalisierten Eintrittskarten nur im Vorfeld und nur über unsere Webseite. Eine Tageskasse wird es nicht geben.(Beachten Sie jedoch, dass bedingt durch die Örtlichkeit, nicht nur die Anzahl der Aussteller begrenzt ist, sondern auch die der Besucher limitiert ist.)Weitere Details unter www.forum-1.com PS: Das alljährlich, parallel zur Edelmetallmesse erschiene " Edelmetall- & Rohstoffmagazin “ wird weiterhin und unverändert aufgelegt. Die Ausgabe 2023/24 (19. Auflage) erscheint am 9. November 2023.Wir freuen uns auf Sie!Frank Hoffmann & Jan Kneist