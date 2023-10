Defense Metals beginnt mit Phase 2 von Infrastruktur-Schalluntersuchung, geotechnischen Tagebaubohrungen und Explorationsziel-Kernbohrungen

Vancouver, 3. Oktober 2023 - Defense Metals Corp. (Defense Metals oder das Unternehmen; TSX-V: DEFN / OTCQB: DFMTF / FWB: 35D) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Phase 2 seiner geplanten Infrastrukturuntersuchungen und geotechnischen Tagebaubohrungen begonnen hat. Die Beschreibung des Deckgesteins (geotechnische Infrastrukturuntersuchungen des Standorts) und die Diamantkernbohrungen (geotechnische Tagebaubohrungen und ressourcennahe Explorationen) werden voraussichtlich innerhalb von vier bis sechs Wochen abgeschlossen werden, wobei die Ergebnisse folgen werden. Die Arbeiten werden mit der Unterstützung des technischen Teams von Defense Metals und APEX Geoscience Ltd. von SRK Consulting (Canada) Inc. (SRK), einem der primären Berater für die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) hinsichtlich des unternehmenseigenen Seltene Erden-Projekts (REE) Wicheeda in der Nähe von Prince George in Kanada durchgeführt.Wir freuen uns, mit den geotechnischen Phase-2-Untersuchungen zu beginnen. Diese Arbeiten werden wichtige Informationen für die laufende PFS-Studie liefern und weisen im Fall von Explorationszielen das Potenzial auf, die Ressourcen zu erweitern. Die technischen Teams des Unternehmens und die primären technischen Vertragspartner verzeichnen weiterhin Fortschritte und halten uns auf Kurs in Richtung des geplanten Abschlusses der PFS bis zum Ende des zweiten Quartals 2024.Wie bereits zuvor bekannt gegeben (siehe Pressemitteilung von Defense Metals vom 16. August 2023), umfasst die geotechnische Untersuchung von SRK Folgendes:- Geotechnische Untersuchungen (Taubgestein, Berge, Kontaktwasserbecken und geotechnische Infrastrukturuntersuchung des Standorts)- Bewertung von Bergealternativen vor der Weiterentwicklung einer bevorzugten Alternative auf PFS-Ebene- Geochemische Beschreibung (zur Unterstützung der Minenplanung/Endmaterialbehandlung sowie zur Entwicklung vorläufiger wasserchemischer Prognosen für die primären Mineneinrichtungen)Zurzeit sind zwei Bohrgeräte, ein Schall- und ein Kernbohrgerät, beim Projekt im Einsatz, wobei der Schwerpunkt der Schallbohrungen auf der Beschreibung des Deckgesteins und des Festgesteins innerhalb der potenziellen Taubgesteinslagerfläche (WSF) liegt (siehe Bild 1) und geotechnische Kernbohrungen an der östlichen Hochwand des geplanten Tagebaus durchgeführt werden (siehe Bild 2).Nachdem die WSF-Bohrungen kurz vor dem Abschluss stehen, ist davon auszugehen, dass die Schalluntersuchungen auf das geplante Kontaktwasserbecken (CWP) und die Brecher- und Fördererflächen übergehen, gefolgt von den geotechnischen Untersuchungen der Bergelagereinrichtung (TSF) und der TSF-Alternative.Die geotechnischen Kernbohrungen in der Grube werden von den aktuellen Bohrungen an der östlichen Hochwand ausgehen, gefolgt von den südlichen, nördlichen und westlichen Grubenwänden. Es ist davon auszugehen, dass die Bohrungen in der südlichen Grubenwand in mit REE mineralisiertem Dolomitcarbonatit enden werden. Darüber hinaus werden die geotechnischen Kernbohrungen an der westlichen Grubenwand mit der Erprobung einer vorrangigen Anomalie der geophysikalischen Bodenradiometrie kombiniert, die möglicherweise einen unentdeckten Carbonatitkörper darstellt (siehe Pressemitteilung von Defense Metals vom 5. September 2023).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72143/DefenseMetals_031023_DEPRCOM.001.jpegBild 1: Geotechnische Bohrungen für Infrastruktur-Schalluntersuchungen im Gebiet WSF im Gangehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72143/DefenseMetals_031023_DEPRCOM.002.jpegBild 2: Geotechnischer Bohrkern von Bohrloch WI23-80 bei Hochwand von Tagebaubetrieb bei REE-Lagerstätte WicheedaDie wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Seltene Erden-Projekt Wicheeda beziehen, wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (B.C.), Principal und Berater von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton, Alberta, geprüft und genehmigt, der auch Direktor von Defense Metals und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 ist.Das sich zu 100 % in Besitz von Defense Metals befindliche 6.759 Hektar (~16.702 Acres) große Wicheeda Projekt liegt rund 80 km nordöstlich der Stadt Prince George mit 77.000 Einwohnern in British Columbia. Das REE-Projekt Wicheeda ist über Allwetterschotterstraßen zugänglich und befindet sich in der Nähe von Infrastruktur, darunter Hydro-Stromleitungen, Gaspipelines, der nahe gelegenen Canadian National Railway und größeren Highways, die einen einfachen Zugang zu den Hafenanlagen in Prince Rupert, dem nächstgelegenen großen nordamerikanischen Hafen zu Asien, ermöglichen. Defense Metals Corp. ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Erschließung der zu 100 % unternehmenseigenen Seltene Erden-Lagerstätte Wicheeda in der Nähe von Prince George, British Columbia, Kanada, konzentriert. Defense Metals Corp. wird in Kanada unter dem Symbol DEFN an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten unter DFMTF an der OTCQB und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter 35D gehandelt.Defense Metals ist stolzes Mitglied der Discovery Group. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.discoverygroup.ca/Todd Hanas, Bluesky Corporate Communications Ltd.Vice President, Investor RelationsTel: (778) 994 8072Email: todd@blueskycorp.ca 