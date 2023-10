Azincourt Energy erhält Genehmigungen für bevorstehende Bohrprogramme auf East Preston

- Genehmigungen werden Bohrungen bis 2026 ermöglichen- Planung für das nächste Bohrprogramm im GangeVancouver, 3. Oktober 2023 - Azincourt Energy Corp. (Azincourt oder das Unternehmen) (TSX.V: AAZ, OTCQB: AZURF) freut sich bekannt zu geben, dass es Genehmigungen für fortdauernde Explorationsaktivitäten auf dem Uranprojekt East Preston im Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada, erhalten hat. Das Unternehmen erhielt die Arbeitserlaubnis und Genehmigungen von der Regierung von Saskatchewan, wonach Diamantbohrungen und begrenzte geophysikalische Bodenuntersuchungen bis zum Sommer 2026 durchgeführt werden können. Dies bietet effektiv einen Zugang zum Boden für die nächsten drei Wintersaisonen.Azincourt Energy ist sich bewusst, dass die Erteilung dieser Genehmigungen die Rechte der lokalen Gemeinschaften auf eine eingehende Konsultation während des Fortschreitens des Projekts nicht aufhebt. Das Unternehmen hält weiterhin regelmäßige Treffen mit der Clearwater River Dene Nation und anderen Rechteinhabern ab, um sicherzustellen, dass die Bedenken der lokalen Gemeinschaften hinsichtlich des Projekts East Preston angesprochen werden. Innerhalb des nächsten Monats wird mit La Loche Metis Local #39 ebenfalls ein tiefer gehender Konsultationsprozess beginnen. Das Unternehmen ist bemüht, lokale Interessengruppen über fortlaufende Pläne, Ergebnisse und Prioritäten für die Liegenschaft auf dem Laufenden zu halten. Die Einbeziehung der lokalen Gemeinschaften ist von wesentlicher Bedeutung für die weitere Fortentwicklung des Projekts East Preston.Azincourt freut sich auf eine fortwährende enge Arbeitsbeziehung mit CRDN und anderen Rechtsinhabern, um sicherzustellen, dass potenzielle Auswirkungen und Bedenken angesprochen werden und die Gemeinden von den Aktivitäten in diesem Gebiet durch die Unterstützung der lokalen Wirtschaft, der Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten und dem Sponsoring von ausgewählten Gemeindeprogrammen und -initiativen profitieren können. Lokale Unternehmen sind mit der Erbringung von Dienstleistungen und Lieferungen beauftragt und mehrere Mitglieder der Clearwater River Dene Nation und der umliegenden Gemeinschaften wurden direkt am Standort angestellt oder liefern Unterstützung oder Dienstleistungen, um das Camp und das Programm am Laufen zu halten.Wir freuen uns sehr darauf, die Arbeiten im Projekt East Preston fortzusetzen, und mit der Erteilung der Arbeitsgenehmigungen für drei Jahre ist ein wichtiger Bestandteil des laufenden Planungsprozesses abgeschlossen, so Trevor Perkins, VP, Exploration. Dies zeigt das Vertrauen der Regierung und der örtlichen Gemeinschaften, dass wir unsere Arbeit in der Gegend auf sichere und umweltfreundliche Weise fortsetzen und wir weiterhin mit örtlichen Gemeinschaften Gespräche führen. Wir möchten sicherstellen, dass geäußerte Bedenken zur Zufriedenheit aller Beteiligten adressiert werden und dass wichtige Informationen ausgetauscht werden, um die Auswirkungen auf Mitglieder der örtlichen Gemeinschaften, die dieses Land nutzen, zu minimieren, ergänzte Herr Perkins.Die Planung für ein Winterbohrprogramm 2024, das sich auf die Alterationszone in Zusammenhang mit den K- und H-Zonen konzentriert, ist im Gange. Größe, Umfang und Kostenrahmen des Programms werden noch genauer bestimmt und werden mitgeteilt, sobald die Entscheidungen endgültig beschlossen und bestätigt sind.Das vorrangige Zielgebiet auf dem Projekt East Preston ist das Gebiet der leitfähigen Korridore von der A-Zone bis zur G-Zone (A-G-Trend) und der K-Zone bis zur H- und Q-Zone (K-H-Q-Trend) (Abbildung 2). Die Auswahl dieser Trends basiert auf einer Zusammenstellung von Ergebnissen der bodenbasierten EM- und Gravitationsuntersuchungen von 2018 bis 2020, der liegenschaftsweiten VTEM- und Magnetik-Untersuchungen sowie der Bohrprogramme von 2019 bis 2022. Die HLEM-Untersuchung von 2020 deutet auf mehrere aussichtsreiche Leiter und eine strukturelle Vielschichtigkeit entlang dieser Korridore hin.Die Bohrarbeiten haben bestätigt, dass identifizierte geophysikalische Leiter strukturell unterbrochene Zonen beinhalten, die ein Wirt für Anhäufungen von Graphit, Sulfiden und Carbonaten sind. Hydrothermale Alteration, relevante Tone*, anomale Radioaktivität und erhöhtes Uran sind nun innerhalb dieser strukturell unterbrochenen Leiterzonen nachgewiesen worden.* Illit und Kaolinit sind jeweils Indikatoren für hydrothermale Alteration, die gewöhnlich innerhalb Alteration-Halos von Diskordanz-Uranlagerstätten vorkommt. Dravit ist ein Ton, der reich an Bor ist und meist innerhalb eines größeren Ton-Pakets in unmittelbarer Nähe zu Uranmineralisierung in dem System vorgefunden wird. Sowohl Illit als auch Dravit wurden als wichtige Vektoren für die kürzlich erfolgte Entdeckung Patterson Lake North von F3 Uranium ungefähr 60 km nordwestlich des Projekts East Preston bestimmt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72145/Azincourt_031023_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Lage des Projekts East Preston - westliches Athabasca-Becken, Saskatchewan, Kanadahttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72145/Azincourt_031023_DEPRcom.002.pngAbbildung 2: Straßenzugang zum Uranprojekt East Preston, westliches Athabasca-Becken, Saskatchewanhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72145/Azincourt_031023_DEPRcom.003.pngAbbildung 3: Zielgebiete 2023-24 auf dem Uranprojekt East Preston. Vorrangiges Zielgebiet mit Dravit- und Kaolinit-Ton-Alteration rot unterlegt.Azincourt kontrolliert eine Mehrheitsbeteiligung von über 85 % am mehr als 25.000 Hektar großen Projekt East Preston im Rahmen eines Joint-Venture-Abkommens mit Skyharbour Resources (TSX.V: SYH) und Dixie Gold. Im Konzessionsgebiet wurden drei vielversprechende leitfähige Korridore mit magnetischen Tiefstwerten entdeckt. Diese drei ausgeprägten Korridore weisen eine Streichlänge von insgesamt über 25 Kilometern auf, wobei jeweils mehrere EM-Leiterabschnitte identifiziert wurden. Bis dato abgeschlossene Bodenerkundungs- und -erprobungsarbeiten haben Ausbiss-, Boden-, biogeochemische und Radonanomalien identifiziert, die wichtige Spurenelemente für die Entdeckung diskordanter Uranlagerstätten sind.Das Projekt East Preston verfügt über mehrere lange lineare Leiter mit gebogener Ausrichtung und versetzten Brüchen in der Nähe von interpretierten Verwerfungslinien - klassische Ziele für im Grundgebirge enthaltene diskordante Uranlagerstätten. Dabei handelt es sich nicht nur um einfache Grundgebirgsleiter, sondern aufgrund der strukturellen Komplexität um Ziele mit deutlich hochgestufter/verbesserter Höffigkeit.Bei den Zielen handelt es sich um im Grundgebirge enthaltene, mit einer Diskordanz einhergehende Uranlagerstätten, die der Lagerstätte Arrow von NexGen und der Mine Eagle Point von Cameco ähnlich sind. East Preston befindet sich in der Nähe des südlichen Randes des westlichen Athabasca-Beckens, wo sich die Ziele in einer oberflächennahen Umgebung ohne Athabasca-Sandsteindeckschicht befinden, weshalb sie relativ oberflächennahe Ziele sind, bei ihrer Entdeckung jedoch eine große Tiefenausdehnung aufweisen können. Der Projektgrund befindet sich entlang eines parallel verlaufenden leitfähigen Abschnitts zwischen dem Abschnitt PLS-Arrow und der Lagerstätte Centennial von Cameco (Abschnitt Virgin River / Dufferin LakeDie in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und von C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration von Azincourt Energy, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.Azincourt ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffprojekte spezialisiert ist, einschließlich Uran, Lithium und anderer kritischer Elemente für saubere Energieanwendungen. Das Unternehmen ist derzeit auf seinem Joint-Venture-Uranprojekt East Preston im Athabasca-Becken in Saskatchewan und auf dem Lithiumprojekt Big Hill im Südwesten Neufundlands aktiv.FÜR DAS BOARD VON Azincourt Energy Corp. 