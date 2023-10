Platin - Großes Verkaufssignal aktiviert

Mit dem Bruch der Unterseite eines mehrmonatigen Konsolidierungsdreiecks wurde am Montag bei Platin ein weitreichendes bärisches Signal gebildet. Damit wurde ein Doppeltop bei 988 USD aktiviert und der Anfang 2021 bei 1.338 USD begonnene Abwärtstrend setzt sich somit weiter fort. In der Folge der Verkaufswelle, die zuvor schon unter die Haltemarke bei 908 USD geführt hatte, brach Platin zuletzt an die Unterstützung bei 865 USD ein.Das frische Verkaufssignal dürfte in Kürze auch dazu führen, dass der Support bei 865 USD unterschritten wird. In der Folge ist mit einem Abverkauf an das Abwärtsziel bei 840 USD zu rechnen. An dieser Stelle könnte zum ersten Mal eine starke Erholung in Richtung 889 USD starten. Ein solider Erholungsimpuls würde jedoch erst bei Kursen über 908 USD einsetzen können und bis 938 USD führen.Abgaben unter 840 USD dürften dagegen direkt wieder die Bären auf den Plan rufen und zu weiteren Verlusten bis 822 und 810 USD führen. Darunter stünde sogar ein Einbruch bis 773 USD an.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)