Joe Cavatoni: Gold ist immer noch ein wichtiger Wert, aber der Gegenwind ist noch nicht vorbei

Der Goldpreis steht unter Druck, und Joe Cavatoni, Marktstratege für Nord- und Südamerika beim World Gold Council, ist der Ansicht, dass das gelbe Metall weiterhin mit Gegenwind zu kämpfen haben wird, bis die US-Notenbank mit einer Zinssenkung beginnt, berichtet Investing News . "Es fühlt sich definitiv wie ein Umfeld an, in dem wir das Ende des Zinserhöhungszyklus erreichen", meinte er. "Sobald dies der Fall ist, werden wir in eine Welt eintreten, in der die Allokation von Gold und die Investitionsnachfrage ... erst dann wieder anziehen werden." Das soll nicht heißen, dass die Goldnachfrage in der Flaute ist - Cavatoni fügte an, dass die Käufe weiterhin stark sind, insbesondere bei den Zentralbanken."Die Zentralbanken sind der Meinung, dass Gold nach wie vor ein wichtiger Vermögenswert zur Diversifizierung ihrer Reserven ist", meinte er. Obwohl nicht erwartet wird, dass die Nachfrage der Zentralbanken die Rekordwerte des letzten Jahres übertrifft, hat die erste Jahreshälfte mit 387 Tonnen ein respektables Ergebnis gebracht - das ist die höchste Zahl im ersten Halbjahr seit dem Jahr 2000. Was die Goldnachfrage im Einzelhandel anbelangt, so sagte Cavatoni, dass sie weiterhin positiv überrascht, wobei systemische Momente wie die Bankenkrise das Interesse wecken."Zu den herausragenden Märkten gehören Nordamerika zu Beginn des Jahres und Deutschland im Laufe des letzten Jahres", erklärte er. "Aber was wir sehen, ist eine anhaltende Nachfrage, die stabil und beständig ist." Obwohl Gold in der letzten Woche an Boden verloren hat, bleibt Cavatoni langfristig zuversichtlich und erinnerte die Anleger daran, dass das Edelmetall ein wichtiger sicherer Hafen in unruhigen Zeiten ist - zum Beispiel, wenn die USA in eine Rezession geraten."Eine Goldallokation hilft Ihnen in diesen schwierigen Risikoumgebungen, in denen es zu Schocks im System, zu Schluckauf in der Portfolio-Performance oder zum Abverkauf von Risikoanlagen kommen kann", so Cavatoni.© Redaktion GoldSeiten.de