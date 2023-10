Ballanger: Warum Kupfer glänzen wird

Ich habe meine Gold- und Silberhandelspositionen seit Anfang September aus keinem anderen Grund als dem, dass sie sich "einfach nicht richtig verhalten", flach gehalten, und obwohl dies in den letzten drei Jahren, seit die Fed und das Finanzministerium die geldpolitischen Feuerlöschschläuche geöffnet haben, zutreffen könnte, konnte während des sommerlichen Rückgangs des US-Dollar (USD) keines der beiden Metalle irgendeine Art von Dynamik entwickeln. Nachdem der USD Ende August seinen Tiefpunkt erreicht hatte, begann ein kometenhafter Aufstieg, der durch steigende US-Anleiherenditen angetrieben wurde und trotz steigender Energiepreise und rückläufiger Verbraucherpreisindices (ohne Lebensmittel und Energie) immer noch anhält.Da sich der USD nun fest im überkauften Bereich (RSI 70,95) und der GLD:NYSE im überverkauften Bereich (RSI 25) befindet, sind die Bedingungen reif für einen Umschwung, und mit dem Gold Miners Bullish Percent Index von 10,71 ist die Stimmung für die Gold- und Silberaktien miserabel. Meine Kollegen haben mich gefragt, wie ich den aktuellen Zustand des kanadischen Junior-Ressourcenmarktes einschätze, und meine einzige Antwort lautet: "Welcher Markt?", denn abgesehen von ausgewählten Uran- und Lithiumaktien (und Lithium geriet im September massiv unter Druck) gibt es nur wenig Nachfrage, und im Vergleich zu den Junior-Gold- und Silbermärkten gibt es ganz offensichtlich überhaupt keine Nachfrage.Wenn man ein Contrarian ist, muss man den Truck unterstützen, indem man einige vielversprechende Juniorunternehmen wie Norseman Silver Ltd. sammelt, dessen erfahrenes und sehr kompetentes Managementteam den Planeten nach einem fortgeschrittenen Projekt innerhalb der "Elektrifizierungs-Trilogie" aus Uran, Kupfer und Lithium absucht. Ich sollte noch hinzufügen (in aller Stille), dass NOC/NOCSF heute zu dem lächerlichen Preis von 0,035 CAD geschlossen hat, was weniger ist als die Kosten für den Kauf einer Vancouver-Hülle.Ich gestehe, dass ich seit 2020 stark masochistisch veranlagt bin, da ich fest davon überzeugt bin, dass ein deutlicher Bullenmarkt bei den Junior-Rohstoffen unmittelbar bevorsteht. Während ich im Uran- und Lithiumbereich nur marginalen Erfolg hatte, wurde der Kupferbereich während der gesamten Zeit nach der Gelddruck-Pandemie weitgehend ignoriert und nicht geliebt. Darin liegt meine nächste ernsthafte Jagd, da es keinen erfolgreichen Übergang zu Elektrofahrzeugen geben kann, wenn das Übertragungsnetz nicht verzehnfacht wird, und Kupfer ist für den Ausbau dieses Netzes entscheidend.Im September war der Wert schwach und fiel um über 7,3%, bevor er zum Monatsende wieder leicht anstieg. Da das große Geld die elektrische Speicherung in Lithium gefunden hat und seit kurzem hinter sauberer Energie in Uran her ist, müssen sie noch die Energieübertragung und Kupfer als das letzte Mitglied dieser sehr speziellen Trilogie salben. Zur Warnung: Ich werde so lange die Kupfertrommel rühren, bis Bob Friedland mich zwingt, Aktien seines Ungetüms Ivanhoe Mines Ltd. zu kaufen, dem Kronjuwel des Friedland-Imperiums.Als gelegentlicher Beobachter des Geschäfts seit 2005 habe ich beobachtet, wie das Genie Robert Friedland im Laufe der Jahre (nachdem ich ihn 1993 kennengelernt hatte) durch den Bergbau ein großes Vermögen anhäufte, indem er zunächst Nordamerika in Richtung Singapur verließ und dann die Ivanhoe Mines Ltd. durch komplizierte Geschäfte in der Mongolei und in Afrika zum größten Kupferproduzenten der Welt in Kamoa-Kakula in der Demokratischen Republik Kongo in Partnerschaft mit der Regierung und Chinmet, der chinesischen Nationalen Bergbaugesellschaft, gemacht hat.Friedland ist zweifellos der beste Verkäufer auf dem Planeten und verdient jeden Cent an Anerkennung, den ihm die gewöhnlich agnostische Presse zuteil werden lässt, die ihn als den rasenden Penny Stock Promoter der 1980er und 1990er Jahre zu sehen scheint (was er auch war), aber jedes Mal, wenn ich ihn auf Konferenzen im Nahen Osten und in Asien zu den saudischen Prinzen oder den chinesischen Mandarinen sprechen höre, werde ich an die Zeit im Jahr 2002 erinnert, als er kurz nach der Explosion des Dotcom-Marktes vor einer Gruppe von Verkäufern bei der ehemaligen Yorkton Securities in Toronto sprach.Er zog sein Armani-Jackett aus, krempelte die Ärmel seines 300-Dollar-Hemdes hoch und beschimpfte die demoralisierten und mittellosen Makler von der einen bis zur anderen Seite mit wüstem Spott, weil sie nicht verstanden hätten, dass "die Technologie tot ist, und dass ihr Idioten keine Kunden mehr haben werdet, wenn ihr sie nicht raus und in den Handel bringt!" Seine Wut war mehr als "beängstigend". Innerhalb von sechs Monaten lag Friedland goldrichtig, und im Jahr 2003 schossen die Metallmärkte in die Höhe, und das hielt bis 2011 an, als China der Platzhirsch im Rennen war, genau wie er es bei diesem Treffen vorhergesagt hatte. Wenn ich also anfange, über "alte Männer" zu schwärmen, die ich bewundere, versuche ich, über ihre selbstbeweihräuchernden Idiosynkrasien hinwegzusehen und mich auf ihre Leistungen zu konzentrieren, von denen viele auf Männer wie Bob Friedland zurückzuführen sind.Die Gründe für seine Vorliebe für Kupfer sind in den Gründen für seinen Erfolg verankert. Die Gründe für seinen Erfolg sind in seinem Verständnis der Bergbauindustrie verankert. Die Gründe, warum er die Bergbauindustrie versteht, sind in den Misserfolgen verankert, die das Narbengewebe zu Beginn seiner Karriere gebildet haben. Mit diesem Narbengewebe kann er den Schleudern und Pfeilen widerstehen, die jeden Morgen in einer Branche voller Leichensäcke im Spiegel erscheinen. Im besten Fall ein bemerkenswertes Talent...© Michael BallangerSie wollen weitere Gold Report-Exklusivinterviews wie dieses lesen? Schreiben Sie sich beim kostenlosen E-Newsletter ein und erfahren Sie, welche neuen Artikel veröffentlicht wurden. Eine Liste kürzlich erschienener Interviews mit Analysten und Kommentatoren finden Sie bei uns im Bereich Expert Insights Dieser Artikel wurde am 3. Oktober 2023 auf www.theaureport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.