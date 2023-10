Technische Marktanalyse vom 04.10.2023: Gold

Quelle: ProRealTime.com

Der spekulative Teil des Golds befindet sich derzeit in einem freien Fall und ein Fallschirm scheint vergessen worden zu sein. Entsprechend greift die Metapher vom fallenden Messer, in das man nicht greifen sollte. Um es an dieser Stelle wieder einmal deutlich zu machen: Dies hat nichts mit dem Anlage-Gold zu tun, auch wenn natürlich die Preise von der Notierung beeinflusst werden. Eine Bewegung in dieser Intensität sieht man selten.Technisch betrachtet ist eine solche Dynamik selten lange durchzuhalten. Wann allerdings das Ende erreicht ist, kann man nicht absehen. Zuletzt gab es im Bereich einer Unterstützung einen Doji (Eröffnungs- und Schlusskurs notieren nahezu auf einem Niveau). Ein solcher Doji ist ein Zeichen für Unsicherheit bei den Marktteilnehmern. Dies kann auch bedeuten, dass die Mehrheit unsicher ist, ob der Abwärtstrend noch weiter anhält. Eine Chance auf ein Halten im Bereich von 1.800 USD ist somit durchaus gegeben.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.