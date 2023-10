Bulletin Resources Ltd.: Genehmigungen schreiten voran!

Heute, die vermuteten guten Neuigkeiten von Bulletin Resources: Link Die Umweltschutzbehörde (EPA) hat entschieden, dass es nicht notwendig ist, dass die EPA die Umweltauswirkungen des Ravensthorpe-Lithium-Projekts von Bulletin bewertet. Dies wurde von einer dritten Partei im Rahmen des Genehmigungsprozesses gefordert und hiermit abgelehnt.Diese Entscheidung bedeutet, dass die EPA nun ihre Untersuchung und Prüfung des Bohrantrags abgeschlossen hat. Gegen diese EPA-Entscheidung ist kein Rechtsmittel möglich.Bulletin wird nun das Verfahren zur Beantragung der Rodungsgenehmigung bei DMIRS fortsetzen und freut sich auf den Erhalt dieser Genehmigung, damit die Bohrungen so bald wie möglich beginnen können.Das sind erfreuliche Neuigkeiten für Bulletin Resources . Nach einer monatelangen Warteperiode kann es nun weitergehen und das Management ist optimistisch, die Bohrgenehmigungen zügig zu erhalten.Die Aktie reagierte positiv und zog heute um 25,30% nach oben. Das Handelsvolumen mit 5,2 Millionen Aktien war ordentlich.Bei einem Aktienkurs von 0,099 AUD (Schlusskurs) kommt Bulletin auf einen Börsenwert von 29,06 Millionen AUD. Die Cash-Position Ende Juni lag bei knapp 12 Millionen AUD. Somit ist Bulletin für das Bohrprogramm mehr als ausreichend finanziert und wird keine Kapitalerhöhung benötigen.Wenn Anleger/Spekulanten also dabei sein wollen, dann geht es nur über den Markt.Ich halte die Position unverändert.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.