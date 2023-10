Gold fällt 8. Tag in Folge; Dollar & Renditen ziehen an, bevor Rückzug erfolgt

Gold scheint in diesen Tagen nicht in der Lage zu sein, ein positives Ergebnis zu erzielen, selbst wenn der Dollar und die Renditen der Staatsanleihen im Rückzug sind, berichtet Investing.com . Steigende Renditen und der Dollar - die beiden Erzfeinde des Goldes - haben dem Gold in diesem Jahr praktisch den meisten, wenn nicht den gesamten Glanz genommen, so dass die Comex-Futures für 2023 kaum im Plus und der Kassamarkt im roten Bereich liegen.Der aktivste Terminkontrakt für Gold an der New Yorker Comex, der Dezember-Kontrakt, schloss mit einem Minus von 6,70 Dollar bzw. 0,4% bei 1.834,80 Dollar je Unze. Der Benchmark-Gold-Futures-Kontrakt verlor in der vergangenen Woche 3,1% und verzeichnete damit den größten Wochenrückgang seit Ende Januar. In dieser Woche lag der Dezember-Goldpreis um 2,6% im Minus.Am späten Mittwochabend lag der Dollar-Index bei 106,77, nachdem er am Dienstag ein 11-Monats-Hoch von 107,35 erreicht hatte. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe, die die Renditen von US-Anleihen anführt, lag bei 4,735 und ging damit gegenüber dem 16-Jahres-Hoch vom Montag (1.849,06) zurück.© Redaktion GoldSeiten.de