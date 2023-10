An den Finanzmärkten tut sich was - Was steckt hinter dem Ausverkauf?

Das Knacken an den Finanzmärkten ist kein typischer Bruch, bei dem die eine oder andere Anlageklasse zerbricht und nachgibt. Vielmehr handelt es sich um einen Bruch in einem Narrativ, das weitreichende Auswirkungen hat, so CNBC . Das fragliche Narrativ ist dasjenige, in dem die Federal Reserve die Zinsen niedrig hält und jeder an der Wall Street die Früchte genießen kann. Das ändert sich jetzt. An ihre Stelle tritt eine Geschichte, in der die Zinsen länger höher bleiben werden, eine Idee, die die Fed-Beamten dem Markt zu vermitteln versucht haben und die die Anleger erst jetzt zu akzeptieren beginnen."Wenn man eine Wirtschaft hat, die von Nullzinsen ausgeht, muss sich die Kalkulation ändern, denn die Auswirkungen werden sich ändern", sagte Quincy Krosby, Chief Global Strategist bei LPL Financial. "Die Kapitalkosten steigen, und die Unternehmen werden sich zu einem höheren Zinssatz refinanzieren müssen." Der sprunghafte Anstieg der Zinssätze ist besonders bedrohlich, da sich die amerikanischen Unternehmen auf die bevorstehende Berichtssaison für das dritte Quartal vorbereiten. "All dies muss vom Markt aufgenommen und verdaut werden", fügte Krosby hinzu. "Sie können sehen, dass das beunruhigend und schwierig ist."Zu Beginn des Dienstags gab es Anzeichen dafür, dass es ein weiterer harter Tag für einen Markt werden könnte, der gerade einen brutalen September hinter sich hat. Doch das Gemetzel nahm erst richtig Fahrt auf, nachdem um 10.00 Uhr ET ein Bericht des Arbeitsministeriums veröffentlicht wurde, aus dem hervorging, dass die Zahl der offenen Stellen im August plötzlich anstieg. Dies widersprach der vorherrschenden Meinung, dass sich die Beschäftigungslage entspannt und somit der Aufwärtsdruck auf die Löhne abnimmt.Im Gegenzug wuchs bei den Händlern die Sorge, dass die Zentralbank gezwungen sein könnte, die Geldpolitik straff zu halten. Diese Stimmung wurde in dieser Woche untermauert, als mindestens vier Entscheidungsträger entweder Zinserhöhungen befürworteten oder andeuteten, dass die höheren Zinssätze für einen längeren Zeitraum beibehalten werden würden.© Redaktion GoldSeiten.de