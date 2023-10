Alamos Gold CEO John McCluskey: Wie man das Vertrauen in den Goldsektor zurückgewinnen kann

John McCluskey, Präsident und CEO von Alamos Gold, erklärte, dass sein Unternehmen trotz Inflationsdruck wächst. McCluskey sprach mit Kitco Mitte September auf dem Gold Forum Americas 2023 in Colorado Springs, CO. Er prognostiziert etwa 500.000 Unzen im Jahr 2023, wobei sich die Produktion des Island-Gold-Projekts nach einer Erweiterung von 150.000 auf 300.000 Unzen im Jahr 2026 verdoppeln wird. Alamos besitzt drei produzierende Minen - Island Gold und Young-Davidson in Kanada sowie Mulatos in Mexiko.McCluskey wies darauf hin, dass das Unternehmen aufgrund von Synergien in seinen beiden kanadischen Betrieben in der Lage war, die Kosten unter Kontrolle zu halten. Er sagte, dass ein höherer Goldpreis mehr Vertrauen in die Goldproduzenten wecken würde, und er beobachtete, dass die Toleranz gegenüber politischen Risiken geringer ist. "In den letzten Jahren gab es eine Reihe von Fällen, in denen Investoren geschädigt wurden, wenn Projekte geschlossen wurden oder anderweitig Entwicklungsprobleme auftraten usw. Diese Art von Risiken sind für Investoren im Moment nicht tragbar."Was den derzeitigen Mangel an Fusionen und Übernahmen betrifft, so meinte McCluskey, dass die Branche den Ruf hat, den Aktionären keinen Wert zu bieten, weshalb sich die Erwerber Zeit lassen, bevor sie Angebote machen, und die Risiken sorgfältiger abwägen. "Wenn eine Transaktion angekündigt wird, können Sie darauf wetten, dass das Management auf beiden Seiten der Transaktion sehr sorgfältig geprüft hat, bevor es sich die Hand gab und beschloss, ein Geschäft zu machen", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de