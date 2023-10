Die Preise für Gold und Silber sinken

Die Zentralbanken verfolgen eine restriktive Geldpolitik

Industriemetalle entwickeln sich uneinheitlich

Bad Salzuflen, 5. Oktober 2023 – Der Goldpreis notierte Ende September bei 1.847,15 US-Dollar und lag damit um 4,8 Prozent niedriger als im Vormonat. Der Silberpreis beendete den September mit 22,05 US-Dollar und schloss damit um 9,9 Prozent unter dem Vormonat."Die Zentralbanken signalisieren durch ihre Politik der steigenden Zinsen, dass sie die Geldpolitik restritkiv halten wollen, was zu einem zunehmenden Desinteresse seitens der Anleger an Edelmetall-Investments führt", sagt der Experte Martin Siegel.Parallel zu dem Desinteresse an Edelmetallen, geraten auch die Edelmetallaktien unter Druck und markieren teilweise neue Jahrestiefstände.Die Preise für Platin und Palladium notierten zum Monatsende wie folgt: Platin lag bei 909,50 US-Dollar und notierte demnach um 6,2 Prozent niedriger als im Vormonat. Palladium schloss Ende September mit 1.275,50 US-Dollar, ein Plus von 4,8 Prozent gegenüber August. "Die Weißmetatlle notierten im September uneinheitlich und es sind aktuell keine neuen Impulse am Markt erkennbar", sagt der Experte.Der Nickelpreis lag zum Monatsende bei 18.624 US-Dollar, und damit um 7,8 Prozent niedriger als im Vormonat. Blei beendete den Monat mit 2.179 US-Dollar, und notierte damit um 1,5 Prozent niedriger als zuvor. Der Preis für Aluminium lag Ende September mit 2.275 US-Dollar um 2,9 Prozent höher als im Vormonat. Zink schloss bei 2.559 US-Dollar, also um 6,1 Prozent höher als Ende September. Der Preis für das Industriemetall Kupfer lag bei 8.111 US-Dollar und 3,0 Prozent niedriger als im Vormonat."Bei den Industriemetallen ist kein eindeutiger Trend zu beobachten. Einerseits belasten auch hier die Zinsanhebungen der Zentralbanken die Konjunktur, andererseits führt der anhaltende Kursverfall bei einzelnen Metallen zu Eindeckungskäufen", sagt Martin Siegel.Der Ölpreis stieg Ende September auf 91,71 US-Dollar und notierte damit um 9,7 Prozent höher als im Vormonat. Der Ölpreis profitiert weiterhin von der Angebotsverknappung aus Saudi-Arabien und Russland“, sagt der Experte.Die Investmentboutique Stabilitas GmbH hat sich auf die Beratung von Edelmetallinvestments spezialisiert. Seit Unternehmensgründung im Jahr 2006 berät das Unternehmen die auf den Minensektor ausgerichteten Stabilitas-Edelmetallfonds, die unter der Kapitalanlagegesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. verwaltet werden. Hierzu zählen der STABILITAS–PACIFIC GOLD+METALS sowie die Spezialfonds STABILITAS–SILBER+WEISSMETALLE sowie der STABILITAS–GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS.Instinctif PartnersAlexandra ZahnTel: 0173 / 686 80 37Mail: alexandra.zahn-kolechstein@instinctif.comDisclaimer: Sämtliche Informationen dienen nur zur allgemeinen Information und nicht zur Beratung des Nutzers und stellen keine Aufforderung und/oder Anleitung und/oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren jeglicher Art dar. Die Stabilitas GmbH ist ein vertraglich gebundener Vermittler nach § 3 Abs. 2 WpIG der CapSolutions GmbH.