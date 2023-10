WTI-OIL mit Druck gen Süden

Quelle Chart: stock3

Das Rohöl der Sorte WTI konnte tatsächliche bis zur Region von 93,08 USD vordringen. Siehe dazu die letzte Einschätzung schriftlicher Natur vom 12. September . Seit dem Reaktionshoch vom 28. September bei 93,94 USD, rauschen die Notierungen jedoch wieder gen Süden, sodass durch den Preisrutsch von gestern sogar wichtige Level aufgegeben wurden. Stabilisiert sich das schwarze Gold daher nicht umgehend, droht unterhalb von 82,20 USD eine weitere Talfahrt bis 79,80 USD und ggf. tiefer bis rund 77,00 USD je Barrel.Ziehen die Notierungen jedoch wieder an, wäre bei einer Rückkehr über 83,48 USD der jüngste Ausverkauf noch zu relativieren. Zumindest weitere Erholungen in Richtung 86,25 USD bzw. 87,52 USD könnten erfolgen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.