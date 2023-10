Skeena Resources bietet regionale Explorations-Updates für 100% KSP-Eigentum

Vancouver, 5. Oktober 2023 - Skeena Resources Ltd. (TSX: SKE, NYSE: SKE) ("Skeena" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update zur regionalen Basisbewertung des zu 100 % unternehmenseigenen Grundstücks KSP ("KSP" oder das "Grundstück"), das 24 Kilometer südwestlich von Eskay Creek im Goldenen Dreieck von British Columbia, Kanada, liegt, bekannt zu geben. KSP wurde von Skeena am 1. Juni 2022 im Anschluss an die Übernahme von QuestEx Gold & Copper Ltd. erworben. Diese Akquisition fügte dem bereits bedeutenden Landpaket des Unternehmens insgesamt 64.000 Hektar weitgehend unerforschter, äußerst aussichtsreicher Regionen hinzu.Der erste Explorationsschritt auf dem Grundstück KSP in diesem Jahr bestand in der Entnahme von Bachsedimentproben, um geochemische Anomalien zu identifizieren. Basierend auf den Ergebnissen dieser Bemühungen und historischen Daten führte das Team geologische Kartierungen, Probenahmen und Schürfungen durch, um die Quelle, den Stil und das Ausmaß der vorhandenen Mineralisierung zu identifizieren. Ausgewählte Ergebnisse von Gesteinsproben von KSP, die Skeena bisher erhalten hat, sind im Folgenden aufgeführt.- Tami Zielo 14,20 g/t Au, 11,4 g/t Ag, 1,09% Cu, 0,05% Zn (K063909)o 9,26 g/t Au, 6,9 g/t Ag, 0,71% Cu, 0,02% Zn (K063916)o 2,39 g/t Au, 5,9 g/t Ag, 0,72% Cu, 0,13% Zn (K063913)- Khyber-Klufto 6,52 g/t Au, 27,40 g/t Ag, 0,14 % Cu, 3,82 % Zn (K063903)- Pins Zielo 0,06 g/t Au, 1,2 g/t Ag, 0,01% Cu, 31,34% Zn (K063904)*Beziehen Sie sich auf die nachstehenden Karten, um die Lage der Proben zu bestimmenPaul Geddes, Senior Vice President of Exploration & Resource Development von Skeena, kommentierte: "Trotz der hohen Prospektivität von KSP ist der Mangel an historischen Explorationsarbeiten erstaunlich. Indem wir die umfangreichen Kenntnisse unseres Teams in diesem Gebiet nutzen, planen wir die Durchführung ungeteilter und pragmatischer Explorationsprogramme, während das Unternehmen weiterhin unser regionales Landpaket von über 100.000 Hektar erkundet."Die folgenden Abschnitte bieten einen regionalen geologischen Überblick sowie detaillierte Beschreibungen der bei KSP identifizierten Ziele.Die Feldarbeiten in dieser Saison bei KSP haben erfolgreich ein Kontinuum von Mineralisierungsarten identifiziert, einschließlich tieferer Au-Cu-Mineralisierungen im Porphyrstil, peripherer Skarn- und Verdrängungsarten sowie hochgradiger epithermaler Adern entlang eines 17 Kilometer langen Abschnitts des viel versprechenden Bronson-Korridors. Die auf der Karte unten hervorgehobenen Ziele Tami, Pins und Khyber Gap befinden sich alle auf dem Bronson Corridor.Der Bronson Corridor ist ein 25 Kilometer langer mineralisierter Gürtel aus aufnahmefähigen vulkanischen und sedimentären Einheiten der obertriassischen Stuhini-Gruppe und vulkanischen und vulkanisch-sedimentären Einheiten der unterjurassischen Hazelton-Gruppe, die von frühjurassischen Plutonen, Stocks und Dikes des Lehto-Batholiths durchdrungen sind. Er erstreckt sich südöstlich von Skeenas früherer Snip-Mine und ist durch ausgedehnte Quarz-Serizit-Pyrit-Alterationszonen sowie edel- und unedelmetallreiche Adern und Stockworks gekennzeichnet, die räumlich mit der Intrusionsreihe verbunden sind. Der Bronson Corridor wird im Südwesten durch das regionale Sky Fault System begrenzt, eine Reihe von beckenbegrenzenden Normalverwerfungen, die als postmineralische Umkehrverwerfungen reaktiviert wurden und wahrscheinlich die Einlagerung von Intrusionen aus dem frühen Jura und die damit verbundene Au-Cu-Porphyrmineralisierung lokalisierten.Skeena betrachtet KSP angesichts der historisch zersplitterten Eigentumsverhältnisse, der ehemals niedrigen Rohstoffpreise und des Mangels an ausreichenden Finanzmitteln für eine systematische Erkundung des Gebiets als Frühphase. Abgesehen vom Inel-Prospekt wurden auf dem Grundstück nur 12.514 Meter an weit verstreuten, oberflächlichen historischen Bohrungen durchgeführt. Da der Schwerpunkt des Unternehmens in dieser Saison auf der Zusammenstellung von Daten auf Grundstücksebene in einem frühen Stadium liegt, die bei der methodischen Evaluierung des Mineralienpotenzials und der Definition von gezielteren Zielen in der Zukunft helfen werden, war das technische Team mit den Ergebnissen und der Identifizierung von drei spannenden Zielen sehr zufrieden: Tami, Khyber Gap und Pins.Das Ziel Tami ist durch ein 6 x 2,5 Kilometer großes Paket aus stark quarz-serizit-pyritverändertem andesitischem Vulkangestein identifizierbar, das einen länglichen, nach Nordosten verlaufenden Bergrücken im zentralen Teil des Grundstücks bildet. Eine hochgradige Au-Cu-Mineralisierung wurde in Gesteinsproben aus ausgewählten Gebieten innerhalb des andesitischen Deckgesteins sowie in propylitisch bis kalihaltig umgewandelten Intrusivgängen bestätigt, die von mehreren- generationenübergreifenden porphyrartigen Adern durchzogen sind:- 14,20 g/t Au, 11,4 g/t Ag, 1,09% Cu, 0,05% Zn (K063909)- 9,26 g/t Au, 6,9 g/t Ag, 0,71% Cu, 0,02% Zn (K063916)- 2,39 g/t Au, 5,9 g/t Ag, 0,72% Cu, 0,13% Zn (K063913)Die begrenzten historischen Bohrungen von 6.261 Metern in 40 Löchern konzentrierten sich auf die oberflächennahe Umgebung, wobei die durchschnittliche Lochlänge nur etwa 150 Meter betrug. Der interpretierte tiefere Intrusionskörper, der unter dem Andesit-Deckgestein liegt, wurde noch nicht durch Bohrungen getestet.Im nordwestlichen Teil des Grundstücks KSP haben zurückweichende Gletscher eine neue Au-Ag-Cu-Zn-Mineralisierung in Sedimentgestein auf dem Ziel Khyber Gap freigelegt. Mit einem Gehalt von 6,52 g/t Au, 27,40 g/t Ag, 0,14 % Cu und 3,82 % Zn befindet sich diese neue Aufdeckung in der Nähe der Sky-Verwerfung in einem Gebiet zwei Kilometer süd-südwestlich des Grundstücks Inel. Basierend auf historischen Beschreibungen von Inel scheint die Mineralisierung bei Khyber Gap von ähnlicher Beschaffenheit zu sein und deutet auf das Potenzial hin, diese Art der Mineralisierung auf neue Gebiete auszuweiten. Es sind keine historischen Bohrungen in diesem Gebiet bekannt.Unmittelbar neben dem Sky Fault System in der südöstlichen Ecke des Grundstücks befindet sich das Ziel Pins, eine 3 x 1,5 Kilometer große Quarz-Serizit-Pyrit-Alterationszone. Sie ist durch mehrphasige Intrusionseinheiten gekennzeichnet, die eine anomale Au-Cu-Mineralisierung enthalten, die von andesitischem Vulkangestein in der Fußwand der Verwerfung bedeckt ist. Ungefähr 650 Meter höher und innerhalb des hängenden Wandblocks der Verwerfung wurde von den Feldteams in dieser Saison ein neues Vorkommen von bis zu 1,5 Meter breiten zn-reichen epithermalen Adern entdeckt, die andesitische Vulkaneinheiten durchschneiden, was durch eine Oberflächenschürfprobe mit einem Gehalt von 0,06 g/t Au, 1,2 g/t Ag, 0,01 % Cu und 31,34 % Zn hervorgehoben wurde. Diese Adern stellen möglicherweise eine hochgradige Manifestation eines viel tiefer liegenden hydrothermalen Systems oder möglicherweise ein Porphyrzentrum dar. Skeena Resources Ltd. ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der Projekte Eskay Creek und Snip konzentriert, zwei ehemals produzierende Minen im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada. Das Unternehmen veröffentlichte im September 2022 eine Machbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen Nettogegenwartswert (NPV) von 5 % nach Steuern in Höhe von 1,4 Mrd. C$, einen IRR von 50 % und eine Amortisation von 1 Jahr bei 1.700 US$/oz Au und 19 US$/oz Ag aufweist. Skeena setzt derzeit die Explorationsbohrungen fort und plant, im vierten Quartal 2023 eine endgültige Machbarkeitsstudie für Eskay Creek zu veröffentlichen. Qualifizierte Personen: In Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ist Paul Geddes, P.Geo., Senior Vice President, Exploration & Resource Development, die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung über die Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten streng an die CIM Best Practices Guidelines. 