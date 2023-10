Palladium - Können die Bullen kontern?

Nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch über die Hürden im Bereich von 1.275 bis 1.290 USD musste Palladium einen weiteren Rückschlag verkraften, denn der Kurs brach unter den Support bei 1.192 USD ein. Damit wurde die Seitwärtsspanne der vergangenen vier Monate nach unten verlassen und im gestrigen Handel auch die mittelfristige Unterstützung bei 1.138 USD erreicht.Charttechnisch gesehen kann dieses neue Tief in Kombination mit einer gelungenen Verteidigung der 1.138-USD-Marke eine kurzfristige Trendwende einleiten. In diesem Fall würde sich Palladium in einem finalen Abverkauf befinden, der mit einem Anstieg über 1.192 und 1.220 USD gekontert wäre. In der Folge könnte der Wert bis 1.265 -1.287 USD klettern.Abgaben unter 1.138 USD dürften dagegen zu einer Ausweitung der Baisse bis an den Support bei 1.075 USD führen. Dort könnten die Bullen erneut aktiv werden. Darunter käme es allerdings schon zu einem Einbruch auf 1.030 USD.Palladium Chartanalyse (Tageschart)© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)