UBS: Goldpreis-Prognose - Eher eingeschränkte Aussichten für XAU/USD

Der Goldpreis ist um 100 Dollar auf etwa 1.820 Dollar gefallen und hat damit den niedrigsten Stand seit März erreicht, berichtet FX Street . Die Volkswirtschaftler von UBS analysieren die Aussichten für das gelbe Metall. Allgemein heißt es, dass kurzfristige Risiken für Gold erhalten bleiben sollen."Die Ungewissheit darüber, wo die US-Renditen und der Dollar ihren Höchststand erreichen werden, ist auf kurze Sicht ein Gegenwind für Gold," heißt es in ihrer Analyse. "Das Metall gerät in der Regel unter Druck, wenn die risikofreien Zinssätze steigen und die US-Währung stärker wird, was den Preis für Nicht-Dollar-Anleger in die Höhe treibt und die Nachfrage dämpft."Außerdem hieß es von den Analysten von UBS: "Da die Opportunitätskosten für Gold steigen, sehen wir nun auch einen eingeschränkteren Ausblick für Gold, wobei das Metall das Jahr bei etwa 1.850 Dollar beenden wird, nachdem es zuvor bei 1.950 Dollar lag, und bis Ende Juni 2024 auf 1.950 Dollar steigen wird, nachdem es zuvor bei 2.100 Dollar lag."© Redaktion GoldSeiten.de