Vasiu von Invezz: Silbercharts signalisieren Chancen für risikofreudige Bullen

Die Silberpreise sind mit der Stärkung des US-Dollar stetig gesunken, aber die Charts zeigen Chancen für risikofreudige Bullen, so Mircea Vasiu, Marktanalyst bei Invezz. Vasiu wies darauf hin, dass die meisten Rohstoffpreise im September unter dem starken Dollar und den steigenden Renditen gelitten haben, wobei sowohl Gold als auch Silber in den letzten Wochen nachgaben, wie Kitco News berichtet."Silber hat sich seit 2020 erholt, als es um die 12 Dollar gehandelt wurde", erklärte er und merkte an, dass sich der Wert des Edelmetalls in weniger als einem Jahr mehr als verdoppelt hat, aber seitdem Schwierigkeiten hatte, den Wert zu steigern. "30 Dollar erweisen sich als starker Widerstand - ebenso wie 2.000 Dollar ein starker Widerstand für den Goldpreis sind", so Vasiu. "Der Tageschart sieht jedoch nicht so schlecht aus, wie er in erster Linie aussieht."Der Silberpreis fiel in diesem Jahr auf 20 Dollar, bevor er sich wieder erholte, so Vasiu, aber das Edelmetall scheiterte, als es bei 26 Dollar auf dynamischen Widerstand stieß. "Man kann argumentieren, dass der dynamische Widerstand die Nackenlinie eines inversen Kopf-Schulter-Musters ist", meinte er. "Wenn das der Fall ist, geht der Markt seinen Weg und konsolidiert sich in der rechten Schulter, wie er es tun sollte." Damit das Muster gültig bleibt, muss sich der Silberpreis oberhalb des Tiefpunkts halten, der durch das inverse Kopf-Schulter-Muster markiert wird. "Genauer gesagt muss sich der Silberpreis über 18 Dollar halten, damit die Bullen noch eine Chance haben", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de