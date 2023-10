Der pakistanische Goldmarkt im Chaos

Unter den Augen der Behörden erlebt der pakistanische Goldmarkt - der weitgehend als unregulierter, unversteuerter Wirtschaftszweig angesehen wird - derzeit massive Turbulenzen, wobei die Händler nicht nur die Ausgabe von Zinssätzen einstellen, sondern auch sagen, dass die Aktivität durch einen Mangel an Käufern und Verfügbarkeit von Bargeld für das Tagesgeschäft gedämmt wird, wie GeoTV berichtet.Der Goldmarkt ist in letzter Zeit ins Hintertreffen geraten, da die Behörden weiterhin hart gegen Schmuggel und Steuerhinterziehung vorgehen. Auslöser für die Maßnahme war ein massiver Rückgang der Rupie im Freiverkehr, der die Goldhändler dazu veranlasste, das Edelmetall Ende August in der Nähe eines Rekordhochs zu verkaufen. "Drei von vier Leuten, die meinen Laden (an einem Tag) betreten, kommen hierher, um zu verkaufen", meinte Muhammad Khurram, der ein Schmuckgeschäft in einem der belebtesten Märkte in der Tariq Road in Karatschi besitzt. "Ich kann nicht einmal Schmuck im Wert von 50.000 Rupien kaufen, weil ich kein Bargeld habe. Auch auf dem Markt gibt es kein Geld."Die Übergangsregierung bildete dann auch eine Task Force aus Strafverfolgungs- und Geheimdiensten, um entschieden gegen die "Goldmafia" und den Edelmetallschmuggel vorzugehen. Gleichzeitig führten das harte Durchgreifen und einige administrative Maßnahmen auf dem Devisenmarkt zu einer deutlichen Aufwertung der Rupie, so dass sie im September 2023 zur Währung mit der weltweit besten Wertentwicklung wurde.Haroon Chand, Präsident der All Pakistan Sarafa Gems and Jewelery Association (APSGJA), erklärte, der Goldmarkt leide unter dem rückläufigen Absatz. "Die Leute verkaufen kleine Stücke, weil sie bereits größere Stücke verkauft haben. Sie sagen uns, dass sie diese Produkte verkaufen, um Schulgebühren oder Arztrechnungen zu bezahlen", und lenken damit das Gespräch von der Razzia gegen die Händler ab.© Redaktion GoldSeiten.de